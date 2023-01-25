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Греція

Землетрус 5.7 балів за шкалою Ріхтера вразив грецький острів Родос

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Землетрус 5.7 балів за шкалою Ріхтера вразив грецький острів Родос

У морі біля грецького острова Родос стався землетрус магнітудою 5,7 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомив Геодинамічний інститут при Національній обсерваторії в Афінах, цитує BNT.

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