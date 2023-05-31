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У Греції туриста вбило блискавкою

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Греції туриста вбило блискавкою

Як повідомляє грецьке видання Rodiaki, на острові Родос (Греція) вчора, 29 травня, британського туриста вбило блискавкою.

Молода людина 26 років під час грози пішла купатися у море на пляжі Агаті, ігноруючи попередження інших відпочиваючих. У воді в нього вдарила блискавка.

Постраждалого на сушу витягли відпочиваючі, які викликали рятувальників та медиків. Лікарі швидкої допомоги виборювали життя туриста, але врятувати його не вдалося.

Місцева влада розпочала розслідування за фактом того, що сталося.

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