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Туристку жорстоко вбили після зґвалтування на популярному курорті Середземномор’я

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристку жорстоко вбили після зґвалтування на популярному курорті Середземномор'я

Звіряче вбивство польської туристки на грецькому острові Кос — популярному курорті Середземномор’я приголомшило громадськість: молоду жінку зґвалтували і задушили минулого тижня. Її мати звинувачує поліцію Греції у недбалості. Про інцидент повідомили польські ЗМІ.

27-річна громадянка Польщі Анастасія Р., яка була оголошена зниклою ще минулого тижня, у результаті була виявлена мертвою минулої неділі. Її неживе тіло, заховане під мішками сміття, гілками та травою, знайшли правоохоронці. Попередні результати вказують на те, що дівчина була зґвалтована та задушена.

Винним у цьому жахливому злочині спочатку поліція визнала бойфренда загиблої – 28-річного поляка, і заарештувала його. Незабаром на острів прибула мати вбитої і заступилася за парубка. Жінка зустрілася з грецькою владою і висловила сумніви щодо його причетності до вбивства. «Хлопець моєї дочки, Міхал, не має жодного відношення до трагічної смерті моєї доньки. Він одразу повідомив про зникнення та зв’язався з поліцією, щоб повідомити про це. Він також вказав мені можливі місця, де могла бути Анастасія. Він дзвонив усю ніч, але поліція не звернула на це уваги і попросила його з’явитися тільки наступного ранку. Винними є поліцейські, які проводили розслідування. Якби вони відреагували швидше, моя дочка могла б бути живою, — прокоментувала вона. — Протягом ночі донька намагалася передати своє місцезнаходження через мобільний телефон, але вранці вона не змогла це зробити, оскільки її телефон уже не був доступний. Ми також звернулися до посольства з цього питання і я більше не хочу говорити про це».

Після звинувачень у недбалості та публічного розголосу жорсткого вбивства пресою грецька поліція почала розбиратися. Знайшовся новий підозрюваний — 32-річний бангладешець Салахуддін С. Він зізнався, що справді був знайомий із убитою дівчиною та поділився деякими деталями. За його свідченнями, бангладешець перебував у будинку з громадянкою Польщі, дав їй наркотики і вступив у статевий зв’язок «за її згодою». А потім дівчина нібито пішла. Проте відеозаписи з камер спостереження суперечать його твердженням: дівчина його домівку самостійно не покидала. Правоохоронці заарештували підозрюваного та проводять перевірку.

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