Ердоган пригрозив Греції війною: туризм на межі катастрофи

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пригрозив військовою інтервенцією проти Греції, якщо вона не змінить своєї позиції щодо статусу островів в Егейському морі. Лідер нашого південно-східного сусіда зробив цю заяву в останній день військових навчань EFES-2022, у яких беруть участь 37 країн, повідомляє Kathimerini.

Як пояснює газета, незважаючи на те, що самі навчання (по висадці десанту) не створили жодних провокацій, за винятком деяких звичайних порушень, Ердоган використав їх як платформу, щоб повторити вимогу Туреччини, щоб Греція демілітаризувала свої острови у східній частині Егейського моря, інакше їй загрожує “катастрофа”.

У четвер, спостерігаючи за маневрами в прибережній провінції Егейського моря Ізмір, Ердоган сказав: “Спроби використати острови з невійськовим статусом у різних навчаннях і зусилля щодо залучення НАТО і третіх сторін до цього беззаконня не мають жодного сенсу, крім зусиль, що закінчаться катастрофою”.

Греція, додав він, повинна “взяти себе в руки” і “уникати мрій, дій і заяв, які приведуть її лише до гірких жалю”, і послався на війну за незалежність Туреччини на початку 1920-х років, коли турки перемогли окупаційні держави, включаючи Грецію.

“Туреччина не відмовиться від своїх прав в Егейському морі і не відмовиться від використання прав, встановлених міжнародними угодами, коли йдеться про мілітаризацію островів”, – сказав він.

За його словами, Туреччина діятиме відповідно до “наших зобов’язань, що випливають із міжнародних договорів” та відповідно до “зобов’язань, що випливають з історії та нашої культури”.

У свою чергу, прес-секретар грецького уряду Янніс Економу засудив інтерпретацію Туреччиною договорів про статус східних грецьких островів як “безпідставні міфи, які не можуть ні оскаржити, ні замінити міжнародне право та міжнародні договори”.

“Загалом, абсолютно ніщо і ніяк не може зашкодити нашим суверенним правам та нашому національному суверенітету. Тому ми закликаємо Туреччину припинити тактику провокацій та зрозуміти, що єдиний шлях – це відповідальне та чесне спілкування, у контексті міжнародного права та за абсолютної поваги суверенітету”, – сказав він.

Окремо зазначимо, що обидві країни входять до НАТО, що робить цей конфлікт особливо складним. У результаті «крайніми» можуть виявитися прості туристи та місцевий турбізнес – тим більше, що «історичний приклад» є – історія появи Північного Кіпру.

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