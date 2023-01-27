Працівники готелів розповіли туристам, як обрати гарний готель

Працівники готелів з особистого досвіду дали мандрівникам кілька порад щодо того, на що варто звернути увагу при виборі готелю і чого варто уникати.

Насамперед, туристам радять завжди вивчати відгуки про готель в інтернеті, пише Express з посиланням на коментарі на платформі Reddit.

“Читайте між рядками. Я завжди шукаю тенденції у відгуках. Три заяви про клопи з різницею на рік, швидше за все, означають, що клопів немає, а просто хитрий клієнт хотів звести наклеп на готель, щоб отримати безкоштовну ночівлю. Три скарги за один місяць – і я думаю, що їх уникатиму”, – поділився досвідом один з готельєрів.

Інший працівник радить читати відгуки навіть у тому випадку, якщо турист планує зупинятися в мережевих готелях із загальними стандартами якості, адже, незважаючи на наявність єдиних норм, часто рівень конкретного готелю тієї чи іншої мережі залежить від персоналу, який там працює, а також особливостей країни де він розташований.

При цьому рекомендується сортувати відгуки від найсвіжіших: “Багато залежить від власника та керівництва. Відгуки – найкращий спосіб (підібрати готель – ред.), просто не забудьте відсортувати їх за останніми”.

Ще один готельєр розповів, що завжди звертає увагу на розташування готелю по відношенню до місць, що його цікавлять, і зупинок громадського транспорту: “Немає сенсу зупинятися в розкішному готелі, який знаходиться в 45 хвилинах від усього, що я хочу відвідати. Далі я розгляну зручності, які він пропонує”.

Також він порадив оцінювати, чи дійсно туристу потрібні всі послуги, які пропонує готель.

“Багато з готелів вищого рівня пропонують такі речі, як спа-салони та обслуговування номерів, якими я не користуюся, тому мені не потрібно переплачувати за ці речі. У готелях вищого рівня краще ліжка та подушки, але я можу відмовитися від цього заради нижчою ціною”, – зазначив користувач Reddit.

Як повідомляв DIP, раніше туристам розповіли, чому краще не користуватися кавоварками та електрочайниками у готелях.