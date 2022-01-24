Туристів попередили про небезпеку користування кавоваркою в готельному номері

Наявність кавоварки в номері готелю може бути перевагою, але це тільки на перший погляд. Не поспішати туристам радіти свіжосвареній каві рекомендувала робітниця готелю в TikTok, заявивши, що є єдина огидна причина, через яку мандрівникам ніколи не варто користуватися цим пристроєм далеко від дому – це мікроби в кавомашині, адже цей апарат ніхто ніколи не миє.

За словами співробітниці, персонал готелів не миє кавоварки. Так що, якщо хтось користувався приладом до вас, її не помилили б і не витерли. Цей антигігієнічний момент означає, що всередині знаходиться вода, в якій може бурхливо розвиватися нове життя по сусідству з туристом: цвіль, грибки і бактерії.

«Не використовуйте, і я повторюю, не треба використовувати кавоварку у своєму номері. Тепер ви, можливо, думаєте: Кавоварка – єдина річ, яка безкоштовна в готелі, чому б не попити кави … Але вся вода, що використовується і накопичена в кавоварках, призводить до вологи, яка є вигрібною ямою бактерій, цвілі та мікробів – це огидно. Якщо ви використовуєте ці кавоварки у готельному номері, я не знаю, що вам сказати», – заявила дівчина.

Натомість користування безкоштовною технікою по варінню напою, що бадьорить, вона запропонувала наступний варіант: «От що вам слід робити – завжди замовляйте їжу та напої в номер, тому що кухарі постійно готують свіжу каву та чай. Каву з доставкою в номер пропонують завжди найвищої якості, і в більшості готелів категорії «чотири-п’ять зірок» вранці подають безкоштовну каву», – додала вона.

Відео було переглянуто більше 21000 разів, і користувачі були обурені фактом, що кавомашини не миються, а клієнти не знають про це. У коментарях хтось із мандрівників поділився своєю порадою щодо використання кавомашини в готелі, написавши наступну: «У тих рідкісних випадках, коли я нею користуюся, я просто пропускаю через машину воду три чи чотири рази, а потім уже наливаю собі кави».

Не тільки кавоварка може кишити мікробами від попереднього гостя в готельному номері. Нещодавно DIP писав про п’ять шокуючих речей, які прибиральниці готелю ніколи не говорили прибирати – читайте матеріал за цим посиланням.