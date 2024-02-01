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Туристам розповіли, від яких готелів краще відмовлятися одразу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристам розповіли, від яких готелів краще відмовлятися одразу
Unsplash

Наскільки успішним буде ваш відпочинок, залежить від правильного вибору готелю. Найчастіше брудна постільна білизна або грубий персонал можуть серйозно зіпсувати вам враження.

Користувачі соцмережі Reddit озвучили особисті червоні прапори щодо готелів. На їхню думку, такі недогляди з боку персоналу – вірна ознака того, що в такому готелі краще не залишатися навіть на одну ніч.

“Я не люблю занадто агресивні освіжувачі повітря. Якщо ви дістанетеся до готелю і в номері буде сильний запах освіжувача повітря, вони намагаються замаскувати неприємні запахи, такі як пліснява, каналізація або ще гірше”, – написав користувач з ніком Im_not_matt.

Інший користувач з ніком KarlSethMoran рекомендував звертати увагу на темно-коричневі плями, особливо приділяючи увагу спальній зоні: ліжку, матрацу та внутрішнім швам.

“Маленькі темно-коричневі плями у верхній частині ліжка під матрацом або на швах — це клопи”, – написав він.

Більше того, його порада була доповнена не менш вражаючим фактом, а саме один із користувачів пише, що якщо при заселенні в номер з’являються проблеми з диханням, а очі буквально “ріже”, то, швидше за все, у цій кімнаті нещодавно проводилася дезінфекція від комах.

Судячи з скарг інтернет-користувачів, з туристами нерідко трапляються різноманітні курйозні ситуації. Наприклад, водій таксі перед тим, як відвезти мандрівницю до готелю, спитав: “А ви впевнені?”

У той же час, інший користувач закликав звертати увагу на вік персоналу.

“На мій досвід, якщо всі співробітники готелю молоді, це означає, що той, хто керує готелем, наймає тільки найбільш низькооплачуваних фахівців. Зазвичай вони не знають обов’язків. У кожному подібному випадку обслуговування повністю не було”, – ділиться він.

Тим не менш, головною порадою для вибору готелю залишається уважний пошук та ознайомлення з відгуками інших гостей. Це, як пишуть користувачі, буде найвірнішим рішенням перед відпусткою.

“Коли ви шукаєте місце в Інтернеті, а там немає жодних фотографій зовнішнього вигляду або вулиці ймовірного району, то на це варто звернути увагу. У такий готель краще не їхати”, – пише користувач.

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