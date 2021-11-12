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Покоївка готелю розповіла, чому туристи не повинні застеляти ліжко при виїзді, і не залишати телевізор включеним

LifeStyleГотеліТуризм
Євгеній Подольський

Туристам не рекомендується застилати ліжко самостійно – принаймні якщо вони хочуть, щоб її прибрали і змінили білизну. Таку пораду озвучила колишня покоївка, яка працювала на курорті в Австралії.

«Ідеально застелене ліжко не тільки складніше перестелити, а й вводить персонал в оману. Якщо ми думаємо, що ви взагалі не використовували ліжко, ми не змінюватимемо простирадло. Отже, краще, щоб було очевидно: на ній спали», – заявляє жінка.

Туристам, які раптом дійсно хочуть допомогти готельному персоналу, рекомендують скласти використані рушники та простирадла, щоб персонал їх легко взяти. «Щоразу, коли ми зупинялися в номері готелю, а це було багато разів, мій батько збирав всю постільну білизну і складав її в купу брудної білизни. Я ніколи не розуміла чому, доки не стала прибиральницею», – додає вона.

Ще одна проблема, через яку номер може залишитися без прибирання – це телевізор. «Якщо чути, що в номері включений телевізор, персонал не може визначити, чи знаходитесь ви в кімнаті, і тому їм доводиться дзвонити на стійку реєстрації. Це може означати, що їм потрібно більше часу на прибирання кімнати», – заявляють експерти.

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