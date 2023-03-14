Два віслюки, Рембрандт і коштовності на тисячі доларів: Що забувають туристи в готелях

Для зручності постояльців та туристів готелі дозволяють розміщення з улюбленцями: туристичний портал The Points Guy зібрав кілька повчальних історій про забутих улюбленців у номерах.

Почнемо огляд несподіваних знахідок у готелях США та країн Європи з нагоди у Лас-Вегасі.

Виявилося, що пухнаста знахідка провела у готелі сім днів після від’їзду господаря. Власник повідомив про зникнення своєї улюблениці, і через тиждень її виявили. Кішка заповзла у невеликий простір під раковиною у кімнаті для гостей.

Тварина стала інтернет-знаменитістю, після того, як наступні постояльці, які, до речі, виявилися ветеринарами, які приїхали на конференцію, знайшли її і опублікували відео про це в TikTok.

Представниця сімейства котячих, яка залишилася в номері, не єдиний вихованець, який зник безвісти в готелі. Торік у британській мережі бюджетних готелів Travelodge залишили двох ослів, на ім’я Дейзі та Дюк. Власники тварин згадали своїх забутих друзів і швидко повернулися, щоб забрати їх, повідомляє Dorset Echo. В іншій філії мережі у прибережному Борнмуті залишили чайку.

“З огляду на те, що майже 19 мільйонів клієнтів щорічно зупиняються в наших 580 готелях Travelodge у Великій Британії, у тому числі в наших шести готелях у Дорсеті, з тисяч різних причин, ми дійсно нерідко знаходимо чимало цікавих речей”, – розповів представник Travelodge ЗМІ.

Ще випадок. Персонал нью-йоркського готелю Moxy Times Square отримав звичайне прохання допомогти знайти вихованця. Команда готелю збиралася шукати собаку чи кішку, але зниклим улюбленцем виявилася змія. З’ясувалося, що улюблениця гостя заблукала і прослизнула у ванну кімнату. Щоб вилучити загублену, персоналу довелося повністю рознести туалет.

До списку забутих цінних речей також потрапили ювелірні прикраси на астрономічну суму. Один із постояльців, який зупинився у розкішному бутік-готелі Canaves Oia на грецькому острові Санторіні, поклав у сейф свого номера коштовності на суму близько 70 тисяч доларів. Персонал готелю згадує, як вони некомфортно почувалися, складаючи годинник Rolex, браслети Cartier та інші прекрасні дрібнички в коробку і буденно збираючись відправляти їх поштою до Сполучених Штатів.

“Гість був із Лос-Анджелеса, тому я взяв його на себе”, – розповів журналістам Маркос Хайдеменос, керуючий директор Canaves Oia. – У мене була запланована поїздка до Лас-Вегаса, тому я привіз коштовності до США, а потім передав їх надійному другу, турагенту, який прямував до Лос-Анджелеса. Ми змогли забезпечити доставку від дверей до дверей!”

Команда бостонського готелю Liberty нещодавно виявила колекцію картин та малюнків у рамках: серед робіт була репродукція Рембрандта. Ще одна чудова забута цінна річ – фен вартістю 800 доларів.

Безперечно, наскільки гості бувають забудькуватими, настільки ж вони і вдячні персоналу готелю, який знайшов їх улюбленого вихованця, навіть якщо він не зовсім живий. Команда Relais Christine, бутік-готелю на лівобережжі Парижа, зробила диво з пошуку та порятунку іграшкового звіра перед перельотом через океан.

Улюбленого плюшевого ведмедика дитину випадково засунули у прання разом із нижньою білизною та постільними речами за день до того, як сім’я вилетіла назад до США. До полудня наступного дня команда пральні виявила забутого плюшевого вихованця. Проте гості на той час уже виселилися з готелю. Стрес посилювався тим фактом, що пральня знаходилася за 48 кілометрів від готелю в передмісті Парижа.

Щойно гості завантажили весь свій багаж у таксі до аеропорту, до них прибула ще одна машина – з ведмедем Тедді. Він повернувся до господині і вирушив назад до США, а представник готелю прокоментував ситуацію: “Дівчинці було близько 6 років, тож це був незамінний плюшевий ведмедик”.