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Танці, немов коронавируса немає: в Парижі пройшов тестовий концерт

Тисячі людей, замаскованих і перевірених на коронавірус, зібралися на паризькій арені на концерт 29 травня в рамках експерименту в сфері охорони здоров’я, щоб підготувати Францію до проведення великих заходів знову.

У шоу в AccorHotels Arena в східній частині Парижа беруть участь французька рок-група 1980-х років Indochine і DJ Etienne de Crecy. Але в основному увага була звернена на відвідувачів концертів.

Адміністрація державної лікарні Парижа допомогла організувати захід, щоб визначити, чи можна дозволити 5000 людей у ​​масках танцювати разом на відкритому майданчику закритої концертної арени без соціального дистанціювання.

Відвідувачі дивляться шоу безкоштовно, але повинні пройти три тести на віруси, два до і один після концерту. За словами керівництва лікарні, щоб ще більше знизити ризик, організатори допускали до участі тільки людей у ​​віці від 18 до 45 років без будь-яких захворювань.

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Франція не дозволяла проводити такі музичні концерти з початку 2020 року. Культурні заклади були закриті протягом більшої частини останніх 14 місяців, оскільки влада намагалася стримувати постійний сплеск вірусних інфекцій, які заповнювали лікарні та спричиняли понад 109 000 смертей.

Показники госпіталізації і підтверджених випадків COVID-19 у Франції в останні тижні неухильно скорочуються в міру збільшення кількості вакцинацій.

Подібні тестові концерти недавно пройшли і в інших країнах Європи, в тому числі в Іспанії, Нідерландах і Великобританії.

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