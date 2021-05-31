Танцы, словно коронавируса нет: в Париже прошел тестовый концерт

Тысячи людей, замаскированных и проверенных на коронавирус, собрались на парижской арене на концерт 29 мая в рамках эксперимента в сфере здравоохранения, чтобы подготовить Францию ​​к проведению крупных мероприятий снова.

В шоу в AccorHotels Arena в восточной части Парижа участвуют французская рок-группа 1980-х годов Indochine и DJ Etienne de Crecy. Но в основном внимание было обращено на посетителей концертов.

Администрация государственной больнице Парижа помогла организовать мероприятие, чтобы определить, можно ли позволить 5000 человек в масках танцевать вместе на открытой площадке закрытой концертной арены без социального дистанцирования.

Посетители смотрят шоу бесплатно, но должны пройти три теста на вирусы, два до и один после концерта. По словам руководства больницы, чтобы еще больше снизить риск, организаторы допускали к участию только людей в возрасте от 18 до 45 лет без каких-либо заболеваний.

Франция не позволяла проводить такие музыкальные концерты с начала 2020 года. Культурные заведения были закрыты в течение большей части последних 14 месяцев, поскольку власть пыталась сдерживать постоянный всплеск вирусных инфекций, заполняли больницы и вызывали более 109 000 смертей.

Показатели госпитализации и подтвержденных случаев COVID-19 во Франции в последние недели неуклонно сокращаются по мере увеличения количества вакцинаций.

Подобные тестовые концерты недавно прошли и в других странах Европы, в том числе в Испании, Нидерландах и Великобритании.