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ТуризмФранція

Пасажир Air France постраждав після вибуху електронної сигарети на борту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пасажир Air France постраждав після вибуху електронної сигарети на борту

Французькі слідчі з авіакатастроф приступили до офіційного розслідування інциденту на борту літака Air France. Один із пасажирів отримав сильні опіки від електронної сигарети, що раптово спалахнула. Це сталося саме в той момент, коли літак здійснював захід на посадку до паризького аеропорту Шарль де Голль 2 листопада.

ЗМІ дізналися про інцидент від французького бюро розслідувань (BEA), проте про подробиці події та про стан здоров’я пасажира відомо мало.

Рейс AF9421 авіакомпанії Air France прямував з іспанської Малаги до Парижа. Командир отримав дозвіл на посадку, і в цей момент електронна сигарета, що належить одному з пасажирів, раптово спалахнула.

Бортпровідники відреагували негайно відреагували, використавши спеціальний вогнетривкий пакет. Проте BEA повідомило, що одна людина, яка знаходилася на борту літака, отримала серйозні травми внаслідок займання.

Електронні сигарети викликають особливе занепокоєння у авіаторів. Вони працюють від літієвих батарей, які надзвичайно важко згасити, якщо вони самозаймаються.

Багато авіаційних регулюючих органів по всьому світу забороняють пасажирам здавати електронні сигарети в зареєстрований багаж саме через ризик мимовільного займання.

Незважаючи на те, що пожежа в пасажирському салоні небезпечна, бортпровідники навчені, мають усі навички пожежників і мають у своєму розпорядженні спецзасоби, щоб впоратися з ситуацією. Однак, якщо літієва батарея спалахнула в багажному відсіку, локалізувати пожежу неймовірно складно, і ситуація може швидко вийти з-під контролю.

Проте, профспілки бортпровідників постійно висловлюють стурбованість з приводу електронних сигарет, і в 2019 році голова Асоціації бортпровідників AFA-CWA Сара Нельсон закликала повністю заборонити проносити їх на борт літаків.

Звичайно, літієві батареї можна знайти у величезній кількості інших пристроїв та приладів, включаючи мобільні телефони, плеєри та планшети. І там вони так само небезпечні.

Торішнього серпня повний літак авіакомпанії Alaska Airlines був евакуйований після того, як мобільний телефон пасажира загорівся відразу після посадки. Стюардеси також змогли загасити пожежу, помістивши телефон у протипожежну сумку, але салон швидко заповнився димом, і було віддано наказ про повномасштабну евакуацію.

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