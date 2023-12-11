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Кільце за 750 тисяч євро зникло у туристки у готелі Ritz. Знайшли його у несподіваному місці

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Кільце за 750 тисяч євро зникло у туристки у готелі Ritz. Знайшли його у несподіваному місці

Багата туристка з Малайзії, приїхавши до Парижа на вихідні, у перший же день відпочинку зазнала вкрай неприємних емоцій – у неї зникло кільце вартістю 750 тисяч євро, яке вона залишила на тумбочці у номері розкішного готелю Ritz, передає leRarisien.

Спочатку стурбована туристка звернулася до керівництва готелю, але після того, як пошуки не мали успіху, написала заяву в поліцію.

Протягом двох днів служба безпеки готелю та правоохоронці скрупульозно шукали зниклу коштовність. Зрештою кільце було знайдено у пиловому мішку пилососа.

Адміністрація всіляко заперечує, що пропажу кільця можна пов’язати з крадіжкою. Проте господиня коштовності не дуже вірить у те, що воно випадково опинилося у пилозбірнику.

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