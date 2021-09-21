Франція звинувачує США в «державній зраді»

Керівники інституцій ЄС хочуть пояснень від Австралії, а США звинувачують у відсутності лояльності. Це реакція на пакт, підписаний минулого тижня владою Вашингтона, Канберри і Лондона.

Він передбачає тісну військову і дипломатичну співпрацю, а також обмін інформацією та технологіями. В результаті угоди Австралія розірвала контракт вартістю 56 мільярдів євро на поставку французьких підводних човнів.

У Нью-Йорку з нагоди Генеральної Асамблеї ООН міністри закордонних справ ЄС зустрілися, щоб висловити свою солідарність з Францією.

«Ніж застряг в спині»

Після розриву угоди французькі політики заговорили про ніж, який нанесли Австралією в спину, а Сполучені Штати звинуватили це в державній зраді. Президент Європейської комісії більш дипломатично, але не менш критично висловився в інтерв’ю CNN. Урсула фон дер Ляйен сказала, що є багато питань, на які потрібно відповісти.

– З одним з наших держав-членів обійшлися неприйнятно. Ми хочемо знати, що сталося і чому, – додала вона. Глава Ради Європи, в свою чергу, звинуватив США у відсутності лояльності.

«Прозорість та довіра є основними принципами союзників, і ми бачимо явну відсутність прозорості і лояльності», – сказав Шарль Мішель репортерам в Нью-Йорку. Він також говорив про розчарування американською адміністрацією, тому що, на відміну від президента Дональда Трампа, який назвав ЄС ворогом, він обіцяв підтримувати союзи.