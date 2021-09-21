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ПолитикаФРАНЦИЯ

Франция обвиняет США в «государственной измене». ЕС требует разъяснений по договору о военном сотрудничестве

Евгений Подольский

Руководители институтов ЕС хотят объяснений от Австралии, а США обвиняют в отсутствии лояльности. Это реакция на пакт, подписанный на прошлой неделе властями Вашингтона, Канберры и Лондона.

Он предусматривает тесное военное и дипломатическое сотрудничество, а также обмен информацией и технологиями. В результате сделки Австралия расторгла контракт стоимостью 56 миллиардов евро на поставку французских подводных лодок.

В Нью-Йорке по случаю Генеральной Ассамблеи ООН министры иностранных дел ЕС встретились, чтобы выразить свою солидарность с Францией.

«Нож застрял в спине»

После разрыва сделки французские политики заговорили о ноже, нанесенном Австралией в спину, а Соединенные Штаты обвинили это в государственной измене. Президент Европейской комиссии более дипломатично, но не менее критически высказался в интервью CNN. Урсула фон дер Ляйен сказала, что есть много вопросов, на которые нужно ответить.

— С одним из наших государств-членов обошлись неприемлемо. Мы хотим знать, что произошло и почему, — добавила она. Глава Совета Европы, в свою очередь, обвинил США в отсутствии лояльности.

«Прозрачность и доверие являются основными принципами союзников, и мы видим явное отсутствие прозрачности и лояльности», — сказал Шарль Мишель репортерам в Нью-Йорке. Он также говорил о разочаровании американской администрацией, потому что, в отличие от президента Дональда Трампа, который назвал ЕС врагом, оно обещало поддерживать союзы.

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