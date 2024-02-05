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ТуризмФранція

Експерти розповіли як туристам уникнути шахраїв у Парижі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Експерти розповіли як туристам уникнути шахраїв у Парижі
Photo by Linda Pomerantz Zhang

Блогер поділився кількома порадами, які допоможуть уникнути неприємних ситуацій та не зіткнутися з шахраями під час поїздки до Парижа.

Відео, в якому блогер, на ім’я Канан розповідає про найпоширеніші хитрощі вуличних шахраїв у столиці Франції, набрало понад 400 тисяч переглядів у Instagram.

У ролику він розповідає про три основні хитрощі, на які часто трапляються туристи. Перша – це прозора склянка з дрібницею, яку, як зазначає блогер, жебрак навмисне розсипає на тротуар, коли проходить людина. Поки жертва допомагає підіймати монети, шахрай може вкрасти в неї щось із кишені або почати просити ще грошей.

Друга – це “безкоштовні” браслети, які нав’язують незнайомці, пропонуючи їх “у подарунок”. За словами автора ролика, щойно браслет виявляється зав’язаним на руці, шахрай вимагає за нього гроші, іноді до 20 євро. Канан зізнається, що сам попався на цей прийом у Мілані, але заплатив всього 2 євро.

І третя – це кишенькові злодії в метро, які можуть витягнути телефон з руки або ж прикриватися великими сумками і пакетами, щоб обмацувати кишені пасажирів. Блогер радить бути суперакуратними у громадському транспорті та зберігати цінні речі у безпечному місці.

У коментарях до ролика користувачі мережі ділилися своїми історіями про шахрайство та розповідали про інші хитрощі, про які не згадав автор відео.

“Таксисти в Парижі возять не тими вулицями спеціально довго, а потім називають рахунок, і ти непритомнієш”, “У нас взагалі Airbnb відкрили ключем, чи то господар сам, чи ті, хто там жив до цього, вкрали всю техніку. Селіться краще в готелях, там хоча б більше свідків та камери”, “А як же класика жанру біля галереї Лафаєт? Пара жінок підходить з папірцем, щоб ти просто залишив ПІБ і підпис на допомогу глухонімим. А поки ти береш ручку, вони у тебе або забирають сумку або нишпорять по кишенях”, “У мене був випадок, у метро було досить порожньо, і до мене підсів дідусь, одна рука у нього була в лангеті, я відчула, що в районі кишені щось ялозить, але не надала значення. І яке було моє здивування, коли дідусь встав, а поруч лежав мій квиток на метро. Рука в лангеті була фейкова, а він лазив по кишенях здоровою рукою”, – писали коментатори.

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