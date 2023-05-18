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У Колумбії знайшли живими чотирьох дітей з літака, що розбився на початку травня

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Колумбії знайшли живими чотирьох дітей з літака, що розбився на початку травня.

У Колумбії через 17 днів після аварії літака в джунглях солдати знайшли живими чотирьох дітей – 13, 9, 4 років та 11-місячного немовляти. Їхня мати і пілот повітряного судна не вижили, передає Semana.com.

1 травня літак Cessna 206, який летів з Араракуари в Сан-Хосе-дель-Гуав’ярі в департаменті Какета на півдні країни, повідомив про відмову двигуна і подав аварійний сигнал. Незабаром судно зникло з радарів. Його шукали понад 16 днів. Пошуки ускладнювалися погодними умовами та важкодоступністю території.

Коли 16 травня солдатам вдалося дістатися літака, вони виявили в салоні тіла пілота та двох жінок. Четверо неповнолітніх дітей, які також були на борту, не знайшли ні в салоні, ні поруч із судном.

Проте солдати виявили сліди, ножиці та пакет неподалік місця аварії і продовжили пошуки. До них приєдналися волонтери, а також кінологи зі спеціально навченими собаками.

Незважаючи на негоду та інші труднощі, люди прочісували округу у всіх напрямках і знайшли-таки тих, що вижили.

Щасливою новиною в ефірі місцевих засобів масової інформації поділився президент країни Густаво Петро.

“Після напружених пошуків, які провели наші збройні сили, ми знайшли живими чотирьох дітей, які зникли безвісти внаслідок авіакатастрофи в Гуав’ярі. Радість для всієї країни”, – написав Петро у своєму блозі у Twitter.

Місцеві жителі назвали цей порятунок справжнім дивом, бо вижити в джунглях упродовж майже двох тижнів складно навіть дорослій підготовленій людині, не те що дітям.

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