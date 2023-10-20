У Бразилії туристка зафіксувала на відео момент вибуху двигуна літака на великій висоті

У соціальних мережах завірусилося відео, яке було знято з вікна літака, що виконував рейс із Ріо-де-Жанейро до Сан-Паулу. За даними ЗМІ, за кілька хвилин після зльоту з одним із двигунів сталася серйозна неполадка — момент потрапив на камеру однієї з пасажирок.

Дівчина Сабріна опублікувала у себе на сторінці в TikTok відео, зняте під час рейсу з Ріо-де-Жанейро до Сан-Паулу. Ролик став вірусним, зібравши понад п’ять мільйонів переглядів і розлетівшись у мережі.

На кадрах видно полум’я, що виривається з турбіни. Пасажири були стривожені тим, що сталося, деякі взялися за руки.

“Найстрашніший момент у моєму житті, але, дякувати Богу, все обійшлося”, – підписала дівчина свій ролик.

Під відео близько семи тисяч коментарів, користувачі соцмережі залишають коментарі, що підтримують.

“Як добре, що все закінчилося благополучно”, “Кадр із фільму жахів”, “Тримайтеся”, – пишуть користувачі соцмережі під постом.

За даними видання Aeroin, інцидент трапився 9 жовтня на рейсі з аеропорту Сантос-Дюмон Ріо-де-Жанейро до Сан-Паулу. Відразу після зльоту в одному з двигунів виникла проблема.

“В результаті літак екстрено приземлився в аеропорту Галеан у Ріо через 25 хвилин після відправлення”, – зазначається у повідомленні видання.

Відомо, що літак приземлився благополучно, а пасажирів відправили до Сан-Паулу іншим рейсом.

До речі, напередодні повідомлялося, що шість французьких аеропортів було евакуйовано з міркувань безпеки. Загрози надійшли у Лілль, Брон, Страсбург-Енцхайм, Ніццу, Тулузу, Нант та Бове. Деталі тут.