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БразиліяТуризм

У Бразилії плюс-сайз-модель не пустили в літак через її вагу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Бразилії плюс-сайз-модель не пустили в літак через її вагу

Плюс-сайз-модель із Бразилії заявила, що її не пустили на рейс авіакомпанії Qatar Airways через велику вагу.

38-річна блогерка Джуліана Неме (Juliana Nehme) перебувала у відпустці в Лівані разом із сім’єю. Після відпочинку дівчина збиралася повернутися на батьківщину до Бразилії рейсом близькосхідної авіакомпанії. Проте, за її словами, співробітники перевізника відмовилися пускати дівчину до літака.

“Вони відмовляють мені у праві на поїздку, але я прилетіла сюди літаком Air France, і все пройшло добре, у мене не було жодних проблем”, – сказала дівчина у своєму відеозверненні до передплатників у соціальних мережах.

 

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Публикация от Juliana Nehme (@juliananehme)

Джуліана також повідомила, що гроші за невикористаний квиток їй не повернули, заявивши, що дівчині необхідно придбати новий квиток у бізнес-класі.

Раніше Румейса Гелгі, найвища з жінок, що нині живуть у світі, здійснила переліт зі своєї рідної Туреччини в Сан-Франциско. Таким чином, вона привернула увагу авіакомпаній світу до доступності перельотів для людей з особливостями.

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