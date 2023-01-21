Рой бджіл зірвав рейс, оселившись у крилі літака

Величезний бджолиний рій, що влаштувався на лівому крилі літака, спричинив зрив рейсу Ріо-де-Жанейро–Сан-Паулу до Бразилії 17 січня. Виліт скасували, а літак відправили на технічне обслуговування. Подробиці повідомило видання The Mirror.

Літак американської авіакомпанії LATAM Airlines LA390 мав вилетіти о 10:30 ранку у вівторок, проте під час підготовки авіалайнера до вильоту на злітній смузі біля двигуна фахівці помітили рій комах. Внаслідок цього літак не допустили до польоту, а пасажирів пересадили на альтернативні рейси компанії. У заяві Latam Airlines Brasil підтвердили, що рейс було скасовано “через необхідність позапланового профілактичного обслуговування літака, викликаного роєм бджіл на крилі”.

Як повідомило видання, залишилося неясно, чи довелося адміністрації аеропорту викликати бджолярів, щоб видалити рій, чи вони впоралися власними силами. Також неясно, звідки взагалі на судні взялися комахи та чому оселилися саме там. Можливо, судно стало для них перевалочним пунктом. Відомо, що зазвичай вони рояться, коли матка залишає вулик у пошуках нового будинку і селиться з рештою бджіл в очікуванні нового місця проживання.

Раніше подібний інцидент було зафіксовано у 2020 році. Два рейси індійського перевізника Vistara Airlines з інтервалом о 16 годині було затримано на злітному полі Калькутти після того, як літаки обліпили комахи, а пасажири вже зайняли свої місця в салоні. В обох випадках, як повідомлялося, це викликало затримку на годину, і знадобилася допомога пожежників, щоб відігнати їх. Фахівці використали водяну гармату, щоб змити цупкий рій з одного з гігантських літаків.