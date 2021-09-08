ГоловнаБОЛГАРІЯОбвал туристичного сектора Болгарії, ціни на готелі обвалилися вдвічі
Допомога проекту

Обвал туристичного сектора Болгарії, ціни на готелі обвалилися вдвічі

У Болгарії ціни на номери готелів Чорномор'я впали майже вдвічі
БОЛГАРІЯГотеліТуризм
Гліб Парфененко

Небувале падіння цін на відпочинок в готелях Чорномор’я Болгарії. Пропозиції нижче нижнього. В одному трёхзвездочном готелі Сонячного берега поруч з пляжем пропонують за 17 левів (9 євро) на добу ліжко-місце в двомісному номері при бронюванні на середину вересня. Для порівняння: в липні – серпні його здавали за 32.80 лв. (16.50 євро) на добу.

Інший сімейний готель в Светий Влас пропонує розміщення в двомісному номері за 17,50 лв. (8 євро) з людини в період з 8 по 14 вересня. У перших числах вересня те ж саме коштувало понад 25 левів (13 євро), а в липні – серпні вдвічі дорожче.

Джерело: Dnes.bg

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -

Матеріали за темою

Популярні новини

Свіжі новини

Dip.org.ua – це не просто туристичний портал України – це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичних місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам’ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт про туризм допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо найцікавіші музеї світу, публікуємо огляди країн, міст, пам’яток і курортів.

Простий і зручний майданчик де зібрана інформація про подорожі, нерухомості і навчанні за кордоном. Публікуємо актуальну інформацію візах, медичний туризм, гарячих турах, а також кращі пропозиції авіакомпаній і готелів.

Свіжа інформація про оголошення і контакти міжнародних організацій, посольств і консульств. Висвітлюємо політичні новини в Україні та світі.

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International