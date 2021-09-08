Обвал туристичного сектора Болгарії, ціни на готелі обвалилися вдвічі

Небувале падіння цін на відпочинок в готелях Чорномор’я Болгарії. Пропозиції нижче нижнього. В одному трёхзвездочном готелі Сонячного берега поруч з пляжем пропонують за 17 левів (9 євро) на добу ліжко-місце в двомісному номері при бронюванні на середину вересня. Для порівняння: в липні – серпні його здавали за 32.80 лв. (16.50 євро) на добу.

Інший сімейний готель в Светий Влас пропонує розміщення в двомісному номері за 17,50 лв. (8 євро) з людини в період з 8 по 14 вересня. У перших числах вересня те ж саме коштувало понад 25 левів (13 євро), а в липні – серпні вдвічі дорожче.

Джерело: Dnes.bg