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В Болгарии цены на гостиничные номера Черноморья упали почти вдвое

Глеб Парфененко
В Болгарии цены на гостиничные номера Черноморья упали почти вдвое

Небывалое падение цен на отдых в отелях Черноморья Болгарии. Предложения ниже нижнего. В одном трёхзвездочном отеле Солнечного берега рядом с пляжем предлагают за 17 левов (9 евро) в сутки койко-место в двухместном номере при бронировании на середину сентября. Для сравнения: в июле — августе его сдавали по 32.80 лв. (16.50 евро) в сутки.

Другой семейный отель в Свети-Влас предлагает размещение в двухместном номере за 17,50 лв. (8 евро) с человека в период с 8 по 14 сентября. В первых числах сентября то же самое стоило более 25 левов (13 евро), а в июле — августе вдвое дороже.

Источник: Dnes.bg

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