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Названо 10 найпопулярніших гірськолижних курортів 2023 року

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо 10 найпопулярніших гірськолижних курортів 2023 року
Unsplash

BonusInsider опублікував своє дослідження і назвав 10 найпопулярніших гірськолижних курортів, що згадуються у соціальних мережах.

Список був розроблений дослідниками, які проаналізували, які курорти набрали найбільшу кількість переглядів хештегів у TikTok та згадок у Instagram за рік.

Куршевель був визнаний найпопулярнішим у соціальних мережах у 2023 році, очоливши рейтинг із десяти найбільш віральних гірськолижних курортів. Відомий французький курорт отримав загалом 453,8 мільйона переглядів у TikTok та 523 434 згадки в Instagram.

За ним слідують Лейк-Луїз в Альберті з 362,7 мільйона переглядів у TikTok і 1 177 542 згадками в Instagram і Церматт у Швейцарії, який зібрав 268,2 мільйона переглядів у TikTok і 1 219 454 згадки в Instagram.

На четвертому місці опинився Ski Dubai, критий гірськолижний курорт поруч із архіпелагом Palm Jumeirah у Дубаї, який отримав 194,2 мільйона переглядів у TikTok та 108 932 теги у Instagram. Критий схил розташований у Mall of the Emirates, одному з найбільших торгових центрів у світі. Тут представлений схил завдовжки 1,5 км. Ціна за денний вхідний квиток складає 54 євро. За додаткову плату можна поснідати з королівськими пінгвінами та пінгвінами Генту.

На п’ятому місці знаходиться Аворіаз, який є частиною зони гірськолижних курортів Порт-дю-Солей у Франції. Популярний курорт отримав 154,4 мільйона переглядів у TikTok та 287 840 згадок у Instagram.

Валь д’Ізер-Тінь у Франції займає шосте місце з 129,4 мільйона переглядів у TikTok і 390 469 згадками в Instagram. Банско в Болгарії займає сьоме місце з 100,9 мільйона переглядів у TikTok і 313 810 згадками в Instagram. Гості можуть придбати денний вхідний квиток за 54,33 євро.

Завершують топ-10 Лаах у Швейцарії на восьмому місці, Гульмарг в Індії та Ле Арк у Савойї, Франція, з 58,6 мільйона переглядів у TikTok та 250 700 згадками у Instagram.

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