Євростат повідомив, за скільки зараз можна купити будинок у різних країнах Європи

Ціни на нерухомість у різних країнах Європи суттєво коливаються. Найнижчі середньостатистичні цінники на житло площею 100 кв. зафіксовані у Болгарії, а найвищі – у Швейцарії, причому розбіг колосальний. Інформацію оприлюднив Євростат.

“У центрах міст і в красивих, тихих передмістях – європейський ринок житла дуже різноманітний і пропонує безліч варіантів розміщення”, – йшлося в повідомленні експертів.

Наведемо докладніші відомості про вартість будинків у різних європейських країнах:

Австрія. €492’500 за нові будинки площею 100 кв.м., тобто, ціна 1 кв.м. у новобудові складає близько €4’925. «Вторинка» дешевша: за €373’700 у середньому можна купити б/у будинок. Бельгія. У середньому €310,200, тобто, ціна 1 кв.м. у новому будинку – €3’102. При цьому ціни на нерухомість вищі у провінціях з вищою концентрацією населення, таких як Брабант, Антверпен та Брюссель — там вартість сягає приблизно €4’000 за кв.м. Болгарія. €1’650 за кв. метр, загальна вартість будинку площею 100 кв. – близько €165’000. Найвищі ціни – у столиці Софії. Там квартира з двома спальнями обійдеться покупцям від €145’000 до €180’000, вдома до €450’000. Хорватія. середня ціна будинку – €167’800. Наприклад, вартість 1 кв. м. у Спліті коштує €2’985, а в Осієку – €1’057. Кіпр. Ціни на житло трохи вищі, ніж у Хорватії — €170’000. Щоправда, вони є актуальними, якщо йдеться про купівлю нерухомістю в некурортних містах. А ось такі локації, як Лімасол, Ла-Ака, Пафос та Фамагуста, дуже затребувані, тому й цінник на житло там вищий – вартість 1 кв.м. у середньому становить €3’400. Чехія. Середня ціна для комфортного проживання сім’ї – €375’300 євро. Данія €3’104 – середня ціна 1 кв.м. у нових будинках та €2’469 — у старих. Виходить, що в середньому будинок площею 100 кв.м може коштувати €310’400. Естонія, Латвія, Литва. Цінники на нові будинки такі: €312’000 – в Естонії, €162’500 – у Латвії, €114’600 – у Литві. “Іноземці в Естонії можуть купувати нерухомість після отримання дозволу від влади, і в цілому лише невеликі острови і місця поблизу кордону з Росією недоступні для покупки нерухомості”, – уточнило видання. Норвегія – €420’400. Фінляндія – €518’300. Іноземці можуть легко купити нерухомість у Фінляндії, за винятком провінції Аланд. Ціни у столиці вищі. Швеція – €699’200, причому кв.м нових будинків коштує до €6’992 Франція. €463’900 євро за нові будинки та €348’900 — за будинки на вторинному ринку. Німеччина. €480’000 – за нові будинки, ціна кв.м у старому житловому фонді становить €3’400. Нідерланди. €357’200, що приблизно на €54.400 євро дешевше, ніж «старий» будинок, при цьому ціна кв.м таких будинків досягає €3’572. Греція. Середня ціна сягає €361’900. Угорщина, Словаччина, Словенія. Середня ціна за кв.м – €2’515. Варіюється від €1’927 до €1’593. Ісландія та Ірландія. В Ісландії – €339’000, в Ірландії трохи дешевше – €335’000. Італія, Португалія, Іспанія. В Італії середня ціна – €189’600, знамениті італійські міста Венеція та Мілан можуть виявитися найдорожчими в Італії – €4’467 євро за кв.м. У португальському Лісабоні за кв. можуть просити до 10 000 євро. Іспанія У середньому купівля житла коштуватиме €178’600. Польща та Румунія. У Польщі – €1’975 за кв.м, а вартість будинку – у середньому €173’000. Швейцарія Середня ціна за кв.м – €13’280. При цьому купити нерухомість можна лише за наявності дозволу від місцевої влади.