Туристи ночуватимуть у дупі: у Бельгії відкрився готель у вигляді товстої кишки з входом через анус

Епатажний готель у формі гігантської товстої кишки та входом у вигляді ануса зацікавив мандрівників своїм дизайном. На їхню думку, в незвичайному готелі можна непогано відпочити і «перетравитися».

Йдеться про готель із кумедною назвою CasAnus, побудований у Бельгії на крихітному острові між Антверпеном та Гентом. Його особливість — архітектура та дизайн, які точно копіюють товсту кишку людини, повідомило видання Daily Star. Для мандрівників, які перебувають у пошуку незвичайних відчуттів, це місце є унікальним для проживання. Щоправда, іноді відпочиваючі скаржаться на численних бджіл, які кружляють довкола. Тим не менш, «готель у формі дірки в дупі» посідає перше місце у списку напрямків, про існування яких навряд чи туристи колись замислювалися.

Будинок “CasAnus” має форму травної системи людини, а частина товстої кишки перетворена на спальню. Тут є двоспальне ліжко, стіл, душ, туалет, а також інші зручності – освітлення, водопровід та електричне опалення.

На спеціалізованих форумах мандрівники ділилися враженнями від перебування там. Наприклад, вони розповіли, що у стінах художнього простору відчуття подібності із товстою кишкою зникає, оскільки інтер’єр готелю чистий і білий, а з великих вікон відкривається вид на навколишні поля та сільську місцевість.

Автором дивної та унікальної будівлі є дизайнер з Нідерландів Joep Van Lieshout, який спочатку придумав цю споруду як епатажний арт-об’єкт. За його задумом, готель має показати людське тіло як «ідеальну систему».

Ціна за номер починається від 120 євро із розрахунку на двох осіб в одній спальні. У вартість проживання також входить смачний сніданок та відвідування музею Фонду Вербеке, де відпочиваючі знайомляться з незвичайними витворами мистецтва та скульптурами. Дорослий вхід до парку зазвичай коштує 13 євро.

CasAnus — не єдиний витвір мистецтва в музеї, де туристи можуть переночувати. Так, останніми роками в парку скульптур також було встановлено Blob VB3 — гламурні кемпінг-капсули та CampingFlat, де намети встановлені на високих будівельних лісах, що нагадують будинки на деревах.