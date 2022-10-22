Непристебнуті пасажири рейсу Аргентинської авіакомпанії отримали масові травми, вдарившись об стелю під час турбулентності

Непристебнуті пасажири рейсу авіакомпанії Aerolineas Argentinas отримали масові травми, вдарившись об стелю під час турбулентності, троє людей було госпіталізовано. Про це пише Daily Mail.

Інцидент стався на борту, який прямував з Мадрида до Буенос-Айреса. Через сім годин після зльоту літак потрапив до зони сильної турбулентності — увімкнулося табло «пристебнути ремені», а члени екіпажу попередили пасажирів про небезпечну зону.

Зазначається, що більшість пасажирів спала. Проте бортпровідників, які відмовилися слідувати інструкціям або не встигли це зробити, поплатилися за своє рішення — коли літак різко впав на кілька метрів вниз, частина пасажирів підлетіла нагору, ударившись головами об стелю. Відділення ручної поклажі відкрилися – з полиць посипалися валізи та сумки.

Щонайменше 12 людей отримали поранення, трьох з них пізніше було госпіталізовано з тяжкими травмами. Ще один пасажир залишився зі зламаним носом.