12 пасажирів постраждали та отримали поранення під час перельоту через Атлантику

12 людей постраждали та отримали поранення під час рейсу авіакомпанії Aerolineas Argentinas, що прямував через Атлантичний океан з Мадрида до Буенос-Айреса у вівторок увечері, передає Dip.org.ua з посиланням на Travelpulse.com.

Повідомляється, що на борту Airbus A330 перебував 271 пасажир та 13 членів екіпажу. Авіаперевізник підтвердив, що троє людей мали бути поміщені під нагляд лікарів, після того, як літак приземлився в Буенос-Айресі, а дев’ять інших отримали першу допомогу при “легких травмах”.

Severe turbulence hits passenger jet over the Atlantic, leaving it completely trashed. 12 were injured. pic.twitter.com/KM8coJ3gs4

— Mike Sington (@MikeSington) October 21, 2022