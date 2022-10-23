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АргентинаТуризм

12 пасажирів постраждали та отримали поранення під час перельоту через Атлантику

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
12 пасажирів сильно постраждали під час перельоту через Атлантику

12 людей постраждали та отримали поранення під час рейсу авіакомпанії Aerolineas Argentinas, що прямував через Атлантичний океан з Мадрида до Буенос-Айреса у вівторок увечері, передає Dip.org.ua з посиланням на Travelpulse.com.

Повідомляється, що на борту Airbus A330 перебував 271 пасажир та 13 членів екіпажу. Авіаперевізник підтвердив, що троє людей мали бути поміщені під нагляд лікарів, після того, як літак приземлився в Буенос-Айресі, а дев’ять інших отримали першу допомогу при “легких травмах”.

“Згідно з інформацією, наданою екіпажем, горів індикатор ременів безпеки та було зроблено відповідне оголошення. Пасажири, які постраждали більше, і ті, кого довелося пересаджувати, у момент турбулентності не були пристебнуті ременями безпеки. Оцінка літака не виявила значних пошкоджень його конструкції”, – йдеться у повідомленні.

Деякі пасажири у соціальних мережах поділилися своїми переживаннями. На фотографіях видно уламки, розкидані салоном літака.

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