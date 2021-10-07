Європол: Поліція ліквідує мережу афганської контрабанди в Німеччині та Румунії

За підтримки Європолу та Євроюсту Федеральна поліція Німеччини і поліція Румунії ліквідували організовану злочинну мережу, що займалася незаконним ввезенням мігрантів, в основному громадян Афганістану.

Відповідно до прес-релізу, опублікованого сьогодні, 6 жовтня, Європолом, в ході цієї акції поліція провела обшуки в 19 місцях, з них 14 в Тімішоарі, чотири в повіті Тіміш і один в Бухаресті.

У день акції, яка пройшла 5 жовтня, співробітники поліції виявили і негайно заарештували 27 підозрюваних, з яких 16 були громадянами Афганістану, один – Ірану і чотири – Румунії. Крім того, в ході цієї ж акції поліція конфіскувала значну суму готівки, 83 мобільних телефони, інші електронні пристрої, а також десять ампул з морфієм.

З того ж прес-релізу стало відомо, що подібна незаконна діяльність велася з травня минулого року, незважаючи на пандемію COVID-19 і посилення контролю.

“Слідчі дії показують, що мережа діяла в румунських повітах Тіміш і Арад з травня 2020 року. Злочинна мережа, що складається в основному з громадян Афганістану, займалася контрабандою афганських мігрантів, завербованих в таборах біженців та інших місцях скупчення осіб, які шукають притулку”, – йдеться в заяві Європолу.

Передбачається, що підозрювані незаконно переправили близько 200 мігрантів з Румунії в інші країни Західної Європи, в основному в Німеччину і Францію, сприяючи незаконному перевезенні та розміщення мігрантів у транзитних пунктах.

Щоб отримати такі послуги і дістатися до однієї з цих двох країн, мігранти платили від: € 1 000 до € 2 000 тільки за те, що їх перевозили в кузові великих вантажівок, які були дуже небезпечні.

Вважається, що протягом декількох днів перевезення мігранти були заховані за піддонами, стовбурами дерев та іншими вантажами, перебуваючи в нелюдських умовах без будь-яких заходів безпеки на випадок надзвичайних ситуацій. Німецькі слідчі з Розенхайма і Мюнхена виявили ще п’ятдесят подібних випадків.

Згідно з результатами розслідування, водії вантажівок не знали, що в кузові їх вантажівок знаходяться люди. Коли водії вантажівок робили перерву на сон в Румунії, контрабандисти розв’язували мотузки, що закривають двері причепів, щоб зробити отвір, і вибиралися з машини.

Звідти мігранти непомітно для всіх проникали в зону навантаження, а коли вони досягали Німеччини, то стрибали з вантажівки, коли водії робили перерву або розвантажували вантаж.

Протягом усієї цієї акції Європол допомагав в обміні інформацією і надавав технічну підтримку і координацію. Більш того, в день акції Європол направив аналітика в Румунію, щоб забезпечити обмін інформацією в режимі реального часу.