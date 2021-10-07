Европол: Полиция ликвидирует сеть афганской контрабанды в Германии и Румынии

При поддержке Европола и Евроюста Федеральная полиция Германии и полиция Румынии ликвидировали организованную преступную сеть, занимавшуюся незаконным ввозом мигрантов, в основном граждан Афганистана.

Согласно пресс-релизу, опубликованному сегодня, 6 октября, Европолом, в ходе этой акции полиция провела обыски в 19 местах, из них 14 в Тимишоаре, четыре в уезде Тимиш и один в Бухаресте, сообщает SchengenVisaInfo.com.

В день акции, которая прошла 5 октября, сотрудники полиции выявили и немедленно арестовали 27 подозреваемых, из которых 16 были гражданами Афганистана, один — Ирана и четыре — Румынии. Кроме того, в ходе этой же акции полиция конфисковала значительную сумму наличных денег, 83 мобильных телефона, другие электронные устройства, а также десять ампул с морфием.

Из того же пресс-релиза стало известно, что подобная незаконная деятельность велась с мая прошлого года, несмотря на пандемию COVID-19 и усиление контроля.

«Следственные действия показывают, что сеть действовала в румынских уездах Тимиш и Арад с мая 2020 года. Преступная сеть, состоящая в основном из граждан Афганистана, занималась контрабандой афганских мигрантов, завербованных в лагерях беженцев и других местах скопления лиц, ищущих убежища», — говорится в заявлении Европола.

Предполагается, что подозреваемые незаконно переправили около 200 мигрантов из Румынии в другие страны Западной Европы, в основном в Германию и Францию, содействуя незаконной перевозке и размещению мигрантов в транзитных пунктах.

Чтобы получить такие услуги и добраться до одной из этих двух стран, мигранты платили от €1 000 до €2 000 только за то, что их перевозили в кузове больших грузовиков, которые были очень опасны.

Считается, что в течение нескольких дней перевозки мигранты были спрятаны за поддонами, стволами деревьев и другими грузами, находясь в нечеловеческих условиях без каких-либо мер безопасности на случай чрезвычайных ситуаций. Немецкие следователи из Розенхайма и Мюнхена выявили еще пятьдесят подобных случаев.

Согласно результатам расследования, водители грузовиков не знали, что в кузове их грузовиков находятся люди. Когда водители грузовиков делали перерыв на сон в Румынии, контрабандисты развязывали веревки, закрывающие двери прицепов, чтобы сделать отверстие, и выбирались из машины.

Оттуда мигранты незаметно для всех проникали в зону погрузки, а когда они достигали Германии, то спрыгивали с грузовика, когда водители делали перерыв или разгружали груз.

На протяжении всей этой акции Европол помогал в обмене информацией и оказывал техническую поддержку и координацию. Более того, в день акции Европол направил аналитика в Румынию, чтобы обеспечить обмен информацией в режиме реального времени.