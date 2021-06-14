Все, що вам потрібно знати про цифровий сертифікат ЄС на COVID-19

Літні подорожі тривають у Європі, оскільки дев’ять країн вже почали видавати цифрові сертифікати COVID-19 Європейського Союзу (ЄС).

Що таке цифровий сертифікат COVID-19 ЄС?

Сертифікат відстежує статус COVID-19 громадян ЄС; із зазначенням того, чи власник вакцинований, чи має негативний тест на вірус, чи вилікувався від інфекції. Окремі країни видаватимуть власні сертифікати. Кожна лікарня, випробувальний центр чи орган охорони здоров’я має власний цифровий підпис, і всі ці підписи зберігаються у захищеній базі даних у кожній країні та перевіряються по всьому блоку в технічній системі або “шлюзі”, який з’явився на світ минулого тижня.

Як це працює?

Цифровий сертифікат зберігається на мобільному пристрої, але громадяни можуть також вимагати паперову версію. Обидва матимуть QR-код, який містить важливу інформацію, а також цифрову печатку, щоб гарантувати справжність сертифіката. Отримавши сертифікат, кожен громадянин ЄС або громадянин третьої країни, які законно перебувають або проживають в ЄС, повинен бути звільнений від обмежень вільного пересування, включаючи карантин та додаткові випробування, “якщо вони не є необхідними та пропорційними для охорони здоров’я населення”.

Які країни його видають?

В даний час система тестується для громадян та відвідувачів в Іспанії, Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Німеччині, Греції, Литві та Польщі до офіційного запуску в липні, коли, як очікується, буде використана рештою країн ЄС держав-членів. Ці країни мають до шести тижнів для впровадження цифрового сертифіката після набуття ним чинності 1 липня. Сертифікат також застосовується до країн-членів Європейської Шенгенської зони, включаючи Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

Це безкоштовно?

Так, сертифікат надається безкоштовно.

Які щеплення затверджені?

Країни ЄС прийматимуть сертифікати про щеплення для вакцин, затверджених Європейським Агентством З Лікарських Засобів (EMA), включаючи вакцини Moderna, Pfizer / BioNTech та Johnson & Johnson. Однак держави-члени можуть прийняти рішення про прийняття мандрівників, які отримали іншу вакцину, таку як перелічені Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я (ВООЗ), до екстреного використання.

Чи можуть діти отримати сертифікат?

EMA схвалила використання вакцини BioNTech Pfizer для дітей у віці від 12 до 15 років. Невакцинованим дітям може знадобитися представити негативний результат ПЛР для поїздок до певних країн, але зазвичай діти можуть представити негативний результат тесту або сертифікат відновлення. Комісія ЄС постановила, що діти віком до шести років звільняються від будь-яких вимог до тестування.

Чи можу я використовувати цифровий сертифікат COVID-19, якщо я подорожую до Європи поза межами ЄС?

По мірі того, як цифровий сертифікат COVID-19 набуває чинності, ЄС також працює над тим, щоб цього літа відкрити цей блок для вакцинованих громадян з третіх країн, включаючи США. Він також дозволить в’їзд громадянам з країн з низьким рівнем ризику і опублікує список цих прийнятих країн в найближчі дні. В даний час в безпечному списку тільки вісім країн, включаючи Австралію, Нову Зеландію і Південну Корею.

Врешті-решт держави-члени мають останнє слово щодо свого прикордонного контролю і вирішать, чи прийматимуть докази вакцинації, щоб скасувати обмеження на поїздки для громадян третіх країн, хоча деякі країни, такі як Франція, вже приймають вакцинованих американських туристів.

Тим часом Великобританія випустила власний цифровий сертифікат. Оскільки Великобританія вже не є частиною ЄС, Великобританія не входить до планів європейського цифрового медичного сертифікату. В даний час ЄС веде переговори з Великобританією щодо розширення сертифіката COVID, щоб охопити своїх резидентів, але наразі застосовуються обмеження через побоювання щодо поширення штаму Delta по всій Великобританії.