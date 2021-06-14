Все, что вам нужно знать о цифровом сертификате ЕС на COVID-19

Летние путешествия продолжаются в Европе, поскольку девять стран уже начали выдавать цифровые сертификаты COVID-19 Европейского Союза (ЕС).

Что такое цифровой сертификат COVID-19 ЕС?

Сертификат отслеживает статус COVID-19 граждан ЕС, с указанием того, владелец вакцинирован, имеет отрицательный тест на вирус или вылечился от инфекции. Отдельные страны выдают собственные сертификаты. Каждая больница, испытательный центр или орган здравоохранения имеет собственный цифровую подпись, и все эти подписи хранятся в защищенной базе данных в каждой стране и проверяются по всему блоку в технической системе или «шлюзе», который появился на свет на прошлой неделе.

Как это работает?

Цифровой сертификат хранится на мобильном устройстве, но граждане могут также требовать бумажную версию. Оба имеют QR-код, содержащий важную информацию, а также цифровую печать, чтобы гарантировать подлинность сертификата. Получив сертификат, каждый гражданин ЕС или гражданин третьей страны, законно находящихся или проживающих в ЕС, должен быть освобожден от ограничений свободного передвижения, включая карантин и дополнительные испытания, «если они не являются необходимыми и пропорциональными для охраны здоровья населения».

Какие страны его выдают?

В настоящее время система тестируется для граждан и посетителей в Испании, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Германии, Греции, Литве и Польше до официального запуска в июле, когда, как ожидается, будет использована остальными странами ЕС государств-членов. Эти страны имеют до шести недель для внедрения цифрового сертификата после вступления в силу 1 июля. Сертификат также применяется к странам-членам Европейского Шенгенской зоны, включая Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Это бесплатно?

Да, сертификат предоставляется бесплатно.

Какие прививки утверждены?

Страны ЕС будут принимать сертификаты о прививках для вакцин, утвержденных Европейским Агентством По Лекарственным Средствам (EMA), включая вакцины Moderna, Pfizer / BioNTech и Johnson & Johnson. Однако государства-члены могут принять решение о принятии путешественников, которые получили другую вакцину, такую ​​как перечисленные Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ).

Могут ли дети получить сертификат?

EMA одобрила использование вакцины BioNTech Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Не вакцинированным детям может понадобиться представить отрицательный результат ПЦР для поездок в определенных стран, но обычно дети могут представить отрицательный результат теста или сертификат восстановления. Комиссия ЕС постановила, что дети в возрасте до шести лет освобождаются от любых требований к тестированию.

Могу ли я использовать цифровой сертификат COVID-19, если я путешествую в Европу за пределами ЕС?

По мере того, как цифровой сертификат COVID-19 вступает в силу, ЕС также работает над тем, чтобы этим летом открыть этот блок для вакцинированных граждан из третьих стран, включая США. Он также позволит въезд гражданам из стран с низким уровнем риска и опубликует список этих принятых стран в ближайшие дни. В настоящее время в безопасном списке только восемь стран, включая Австралию, Новую Зеландию и Южную Корею.

В конце концов государства-члены имеют последнее слово относительно своего пограничного контроля и решат, принимать доказательства вакцинации, для отмены ограничения на поездки для граждан третьих стран, хотя некоторые страны, такие как Франция, уже принимают вакцинированных американских туристов.

Между тем Великобритания выпустила собственный цифровой сертификат. Поскольку Великобритания уже не является частью ЕС, Великобритания не входит в планы европейского цифрового медицинского сертификата. В настоящее время ЕС ведет переговоры с Великобританией по расширению сертификата COVID, чтобы охватить своих резидентов, но пока применяются ограничения из-за опасений по распространению штамма Delta по всей Великобритании.