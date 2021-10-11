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Високі ціни на енергоносії в Європі. Польські дипломати в Брюсселі звинувачують Газпром і звертаються до ЄС

Євгеній Подольський

Польські дипломати в Брюсселі вказують на “Газпром” і його маніпуляції на ринку як на одну з причин зростання цін на енергоносії і закликають ЄС до дій.

Брюссельський кореспондент польського радіо Беата Помецка була першою, хто близько десяти днів тому повідомила про звернення більше 40 депутатів Європарламенту до Європейської комісії з проханням розслідувати діяльність російської монополії.

Пізніше дипломати в Брюсселі заявили, що Польща також зажадала рішучої реакції від Комісії, стверджуючи, що обмеження на поставки російського газу в Європу призводять до зростання цін на газ.

«Європейський Союз не повинен дозволяти виробникам газу зловживати своїм домінуючим становищем і використовувати поставки газу в якості інструменту політичного тиску», – йдеться у записі в Твіттері Постійного представництва Польщі при Європейському Союзі, в якій згадується «Газпром». «Підвищення цін на енергоносії безпосередньо впливає на всіх громадян і пов’язане з виключно високими соціально-економічними витратами для найбідніших верств населення», – підкреслили в посольстві Польщі в ЄС.

Європейська комісія відповіла, що бачить проблему у високих цінах на енергоносії, але пов’язує її безпосередньо не з «Газпромом», а з пандемією, відновленням економіки і зростанням попиту на газ.

Тим часом представники російської монополії і влади в Москві намагаються скористатися ситуацією і хочуть силою дати згоду на запуск «Північного потоку – 2», заявляючи, що це призведе до падіння цін на газ.

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