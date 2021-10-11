Высокие цены на энергоносители в Европе. Польские дипломаты в Брюсселе обвиняют Газпром и обращаются к ЕС

Польские дипломаты в Брюсселе указывают на «Газпром» и его манипуляции на рынке как на одну из причин роста цен на энергоносители и призывают ЕС к действиям.

Брюссельский корреспондент польского радио Беата Помецка была первой, кто около десяти дней назад сообщил об обращении более 40 депутатов Европарламента в Европейскую комиссию с просьбой расследовать деятельность российской монополии.

Позже дипломаты в Брюсселе заявили, что Польша также потребовала решительной реакции от Комиссии, утверждая, что ограничения на поставки российского газа в Европу приводят к росту цен на газ.

«Европейский Союз не должен позволять производителям газа злоупотреблять своим доминирующим положением и использовать поставки газа в качестве инструмента политического давления», — говорится в записи в Твиттере Постоянного представительства Польши при Европейском Союзе, в которой упоминается «Газпром». «Повышение цен на энергоносители напрямую влияет на всех граждан и связано с исключительно высокими социально-экономическими издержками для беднейших слоев населения», — подчеркнули в посольстве Польши в ЕС.

Европейская комиссия, когда ее несколько раз спрашивал брюссельский корреспондент Польского радио, ответила, что видит проблему в высоких ценах на энергоносители, но связывает ее напрямую не с «Газпромом», а с пандемией, восстановлением экономики и растущим спросом на газ.

Между тем представители российской монополии и власти в Москве пытаются воспользоваться ситуацией и хотят силой дать согласие на запуск «Северного потока — 2», заявляя, что это приведет к падению цен на газ.