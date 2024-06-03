Туристам у Європі загрожують серйозні штрафи за носіння фальшивих дизайнерських речей

Нещодавно в Німеччині один із туристів був оштрафований на 5’000 євро за носіння контрафактних кросівок та футболки.

Подорож Європою з підробленими речами може обернутися великими неприємностями, попередили фахівці на сторінках порталу Birmingham Mail. Так, у Німеччині закони про боротьбу з контрафактними товарами є суворими. Закон про товарні знаки забороняє розповсюдження, продаж та зберігання підроблених дизайнерських речей. Так місцева влада бореться з контрафактною продукцією.

Але Німеччина є не єдиною країною, де за неоригінальні речі можуть накласти штраф. В Італії, наприклад, купівля, продаж та володіння підробленими товарами також суворо заборонені. Влада особливо пильна в туристичних місцях та великих містах.

Франція теж активно бореться із контрафактними товарами. Французький кодекс інтелектуальної власності забороняє ввезення, продаж та зберігання підроблених речей. Мандрівникам, упійманим із підробленими речами, можуть загрожувати штрафи у розмірі до 340 000 грн.

Іспанія також підтримує суворі закони, що застосовуються у туристичних районах. Штрафи за зберігання підроблених товарів можуть сягати 140 000 грн. Іспанська поліція та митники часто патрулюють ринки та торгові зони, відловлюючи власників контрафактної продукції.

Швейцарія теж уславилася суворими законами проти контрафактних товарів. Так, у країні діє федеральний закон про захист товарних знаків та вказівки джерела поширюється на імпорт та зберігання підроблених товарів. Якщо у туриста чи місцевого виявлять фальшиві речі, його можуть оштрафувати на суму, еквівалентну до 115 000 грн.

За словами спортивного аналітика Алекса Хеммінга, мандрівникам рекомендується уникати купівлі та носіння підроблених товарів, щоб не зіткнутися з неприємностями в Європі. «Правильний підхід — купувати лише справжні товари та зберігати квитанції для підтвердження їхньої легальності», — запевнив експерт.