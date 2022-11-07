ЄС запроваджує нові загальні правила короткострокової оренди житла

Сьогодні Європейська комісія представила пропозицію запровадити нові загальні правила короткострокової оренди житлової нерухомості. Очікується, що пропозиція набуде чинності через два роки після її ухвалення, повідомляє БТА.

На думку комісії, власникам таких об’єктів необхідно реєструватися онлайн і отримувати унікальний номер, щомісяця надаючи дані про об’єкт та орендарів. Очікується, що дані допоможуть органам влади в країнах ЄС розробити детальні правила цієї діяльності та покарання за порушення.

Повідомляється, що на короткострокову оренду припадає чверть від загальної кількості ночівель туристів у ЄС. Ця частка неухильно зростає: цього року вона збільшилась на 138% порівняно з минулим. За даними EC, майже всі (89%) орендарі короткострокового житла рекомендували такий підхід.