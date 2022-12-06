З рейсу до Шарм-ель-Шейху зняли відразу 50 російських туристів

Надзвичайна подія під час митного огляду залишила без відпочинку одразу близько 50 російських туристів «Пегаса». Про це розповів Telegram-канал Baza. За даними авторів каналу, літак авіакомпанії Southwind (нова а/к Пегаса, створена спеціально для доставки російських туристів після введення санкцій Заходом) мав летіти до Шарм-ель-Шейху з Калінінграда (через Анталію), але перед цим він проходив митний огляд Петербурзі. Ось тут і стався казус…

Повідомляється, що під час перевірки борту хтось випадково зачепив кнопку випуску надувного евакуаційного трапу. Далі експерти пояснюють затримку вильоту та зняття 50 туристів наступною причиною: оскільки трап одноразовий, то частину пасажирів довелося зняти з рейсу, інакше у разі НП на них не вистачило б евакуаційного обладнання. У результаті на борт пустили лише 150 із 200 пасажирів. Причому для їхнього повернення літак, судячи з усього, відправили назад до Калінінграда.

«Екіпажу доручили зняти з рейсу аж 46 осіб і особливо не щадити пасажирів без дітей та багажу, а також тих, що летіли невеликими групами. Новину про анулювання квитків невдахи туристи дізналися просто перед вильотом», – заявляє телеграм-канал. При цьому його експерти додають, що наступний рейс із Калінінграда запланований лише на 15 грудня, тому «висадженим» туристам доведеться задовольнятися лише поверненням грошей, а не перенесенням туру.