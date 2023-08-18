Як туристи псують пам’ятники: 5 гучних випадків вандалізму

Незважаючи на те, що більшість туристів з повагою ставляться до пам’ятників минулого, на жаль, є чимало тих, хто цього не робить.

Вандали в Римі

Найчастіше актам вандалізму піддається Італія. Не дивно, адже кількість туристів, які відвідують країну в період постпандемії, щорічно перевищує сотню мільйонів людей. До того ж за кількістю історичних пам’яток “музею просто неба” немає рівних.

Минулого тижня італійські поліцейські викрили 19-річну туристку біля стін Пізанської вежі. Дівчина на фасаді вежі вирізала серце та ініціали – свої та свого хлопця. Гості з Франції загрожує ув’язнення до одного року або штраф у розмірі близько 2000 євро.

“Там були написані й інші речі. Я не думала, що роблю щось неправильно”, – нарікала дівчина.

Нагадаємо, раніше туриста в римському Колізеї спіймали за ідентичною “романтичною провиною”: молодик ключами вигравіював ім’я своєї дівчини на одній зі стін Колізею.

Влада Риму не раз висловлювалася про намір створити чорний список туристів, для яких заборона в’їзду до столиці Італії діятиме довічно.

“Тут був Дін Цзіхао”

У травні 2013 року китайський підліток намалював графіті у Луксорському храмі. Тоді 15-річний хлопчик зіпсував 3500 кам’яних барельєфів, вирізавши поверх твору мистецтва напис “Тут був Дін Цзіхао”. Після того, як інший китайський відвідувач помітив графіті, сфотографував їх і розмістив у китайській соціальній мережі Weibo, винуватця злочину знайшли та засудили у мережі.

Батьки підлітка вибачилися перед владою Єгипту та китайським народом.

Зламані моаї на острові Пасхи

У березні 2008 року 26-річний турист із Фінляндії, який відвідав територію острова Пасхи (Рапа-Нуї), відламав мочку вуха у стародавньої статуї моаї, розбивши при цьому вкрадений шматок на кілька фрагментів.

Цікаво, що шум, що послідував за цим, змусив тодішнього мера острова Пасхи сказати громадськості, що він хотів би, щоб туристу теж відрізали вухо.

Фін вибачився, але, як повідомляється, його протримали під домашнім арештом в готелі протягом 13 днів і оштрафували за пошкодження національної пам’ятки.

Відчуття прекрасного

Графіті-художниці Кейсі Нокет заборонили відвідувати всі національні парки США за малюнки акриловою фарбою як мінімум у шести національних парках США: Долині смерті, національному парку Колорадо, Великому каньйоні, Зайоні та Кратер-Лейку.

Дівчина була засуджена до 200 годин громадських робіт і оштрафована після того, як користувачі звернули увагу на її пости в Reddit.

Випадок у храмі Тоседайдзі

На початку липня 2023 року під час відвідин 1200-річного храму Тоседайдзі — об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — канадський підліток нігтем вирізав букву J та ім’я Юліан на дерев’яній колоні.

За даними місцевої поліції, молодик зізнався у скоєному. Відповідно до закону префектури будь-кому, хто завдасть шкоди об’єкта “важливої культурної цінності”, може загрожувати до п’яти років в’язниці разом із тисячами доларів штрафу.

“Ми стурбовані тим, що те саме може статися знову”, – сказав чернець з храму.