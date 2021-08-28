В Александрії археологи виявили залишки житлового та комерційного передмістя

Руїни житлового та комерційного передмістя, розташованого за стінами столиці Єгипту в греко-римську епоху, були виявлені єгипетської археологічної місією в районі Аль-Шатбі в Олександрії.

Місії вдається виявити 40 колодязів і цистерн, колекцію глиняних амфор, судин, ламп, рибальських інструментів, таких як рибальські мережі, а також останки мармурових статуй божеств, імператорів і воїнів.

Також були виявлені колекція печей, хороші магазини і залишки святині разом з 700 монетами.

У греко-римську епоху це місце використовувалося в основному мандрівниками, відвідувачами і купцями.

У цьому районі розміщувалися будинки відпочинку, де відвідувачі могли залишатися до отримання дозволу на в’їзд в місто, а також склади для торговців, де вони могли зберігати свої товари, і митницю для перевірки товарів та визначення суми податків.

Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Мостафа Вазирі пояснив, що це відкриття проливає світло на різні дії, які відбувалися у зовнішніх стін столиці в греко-римську епоху. Він додав, що проведені дослідження показують, що поселення використовувалося з другого століття до нашої ери до четвертого століття нашої ери.

Глава давньоєгипетського сектора Аймен Ашмаві пояснив, що ці артефакти показують, що в поселенні був торговий ринок з майстернями для виготовлення цих статуй і рибальських інструментів, і цей факт показує, що поселення було центром рибалок, як і більшості статуй божеств. відноситься до рибальства.