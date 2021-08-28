В Александрии археологи обнаружили остатки жилого и коммерческого пригород

Руины жилого и коммерческого пригород, расположенного за стенами столицы Египта в греко-римскую эпоху, были обнаружены египетской археологической миссией в районе Аль-Шатби в Александрии.

Миссии удается обнаружить 40 колодцев и цистерн, коллекцию глиняных амфор, сосудов, ламп, рыболовных инструментов, таких как рыболовные сети, а также останки мраморных статуй божеств, императоров и воинов.

Также были обнаружены коллекция печей, хорошие магазины и остатки святыни вместе с 700 монетами.

В греко-римскую эпоху это место использовалось в основном путешественниками, посетителями и купцами.

В этом районе размещались дома отдыха, где посетители могли оставаться до получения разрешения на въезд в город, а также склады для торговцев, они могли сохранять свои товары, и таможню для проверки товаров и определения суммы налогов.

Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мостафа Вазири пояснил, что это открытие проливает свет на различные действия, которые происходили во внешних стен столицы в греко-римскую эпоху. Он добавил, что проведенные исследования показывают, что поселения использовалось с второго века до нашей эры до четвертого века нашей эры.

Глава древнеегипетского сектора Аймен Ашмави пояснил, что эти артефакты показывают, что в поселении был торговый рынок с мастерскими для изготовления этих статуй и рыболовных инструментов, и этот факт показывает, что поселение было центром рыбаков, как и большинства статуй божеств. относится к рыболовству.