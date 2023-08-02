У Хургаді для туристів створюють нову пам’ятку, причому прямо в морі

Нову визначну пам’ятку для туристів створюють у Хургаді, причому прямо в морі: генерал-майор Амр Ханафі, губернатор провінції Червоного моря, оголосив про плани створення першого музею просто під водою Червоного моря.

Музей запропонує туристам 3 альтернативні місця для дайвінгу та снорклінгу в Хургаді, і готується у співпраці з Міністерством довкілля та заповідниками Червоного моря. Також він поєднає в собі дві цілі – розважити туристів, забезпечивши їхню безпеку, та зберегти природні коралові рифи Червоного моря.

“Музей біля берегів провінції Червоне море призначений для зменшення навантаження на природні коралові рифи і створення нових коралових рифів, а також незабутніх вражень, що поєднують у собі чарівність історії та красу природи”, – заявив глава курортної провінції.

Судячи з пояснення влади, новими пам’ятками, які приваблюють туристів, стануть спеціально для цього затоплені транспортні засоби — «давнє спорядження, яке відіграло вирішальну роль у військовій історії Єгипту».

У музеї, як обіцяють єгипетські чиновники, туристи «можуть виявити заховані скарби та морських істот, яких вони залучать». Усього буде занурено на дно моря 15 одиниць техніки у трьох місцях – Шааб-ес-Сакала, Урук-ет-Тавіль та Арг-Джама в Магавіші, що дозволить створити нові місця для дайвінгу в Хургаді. Відкриття музею планується вже наступного четверга.