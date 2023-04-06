У Єгипті закривають піраміди і підвищують плату за вхід у пам’ятки

Туристи мають ще два місяці для відвідування найбільшої з пірамід Гізи та 8 місяців, щоб встигнути оглянути топові пам’ятки Єгипту до підвищення цін на вхідні квитки.

Піраміду Хеопса закриють на реставрацію

У Єгипті готуються розпочати реставрацію піраміди Хеопса (Хуфу), найбільшої та найдавнішої з трьох Великих пірамід, побудованих на плато Гіза. Її початкова висота становила майже 147 метрів. Піраміда, будівництво якої велося протягом 20 років, складена з 2,3 млн вапнякових блоків середньою вагою 2,5 тонни кожен. Мумія самого фараона Хуфу, котрий жив приблизно 2579-2556 рр. до нашої ери, досі не знайдено.

Рішенням Вищої ради старожитностей Єгипту піраміда Хеопса з червня буде закрита для відвідувачів на реставрацію та технічне обслуговування. Як довго триватимуть ці роботи, мінтуризм країни не повідомляє.

П’ять років тому в Єгипті на аналогічні «процедури» влітку закривали піраміду Хефрена: реставратори вклалися за два місяці. Було зміцнено коридори та похоронну камеру, оновлено систему освітлення.

А піраміду Менкаура відкриють для відвідування туристів

До археологічного комплексу пірамід Гізи входять три піраміди фараонів IV династії Хеопса, Хефрена та Менкаура. Тож без пірамід туристів не залишать: замість гробниці Хеопса відкриють вхід до піраміди Менкаура – найменшої з трьох великих пірамід у Гізі.

Усипальниця Менкаура – остання з великих пірамід Гізи, а фараон Менкау-Ра – останній правитель династії будівельників пірамід. Це найпівденніша і найнижча з трьох єгипетських пірамід у Гізі. Її висота – 66 м, довжина сторони основи – 108,4 м. Об’єм піраміди Менкаура всього 260 тис. м3: це лише десята частина обсягу піраміди Хеопса. У давнину піраміду Менкаура вважали найкрасивішою спорудою Єгипту.

Тим не менш, цей об’єкт має свої переваги для туристів: це ширший спуск до похоронних камер, які до того ж ще й більш просторі, ніж у піраміді Хеопса. Цікавішими є й внутрішні інтер’єри: можна розглянути ніші з різьбленими декоративними панелями, а похоронна камера фанерована масивними гранітними блоками.

Вхідні квитки до пам’яток Єгипту подорожчають з грудня

Реставрація історичних об’єктів потребує чималих коштів. З цієї причини міністерство туризму та старожитностей Єгипту з 1 грудня підвищить ціни на відвідини деяких археологічних пам’яток та музеїв у країні.

Які саме об’єкти потраплять до цього списку, і яким буде підвищення ціни, наразі не оголошено. У повідомленні Мінтуризму Єгипту зазначається, що нові ціни будуть опубліковані на сайті відомства до 1 грудня.

Втім, в ефірі єгипетських телеканалів представники мінтуризму вже говорять про необхідність перегляду цін на відвідування пірамід Гіза, храмового комплексу в Луксорі, скельних храмів Абу-Сімбела. Це дає підстави припустити, що так воно і станеться.