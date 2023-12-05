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Археологи відчинять потаємні двері в піраміді Хеопса

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський

У вівторок, 5 грудня, археологи відчинять три потаємні двері, знайдені в піраміді Хеопса. Про це заявив Захі Хавасс, колишній державний міністр у справах давнини Єгипту, а тепер провідний археолог країни, передає The Sun.

Повідомляється, що одна із загадкових дверей розташована біля південного входу до другої камери гробниці. Має дві мідні ручки. За нею на відстані 21 сантиметра ховаються другі двері. Треті двері розташовані в північному тунелі. Є можливість, що для симетрії двері ховаються і за нею.

Після виявлення Хавасс назвав кам’яні двері головним відкриттям, яке залишило у нього більше запитань, ніж відповідей.

Зазначається, що навколо знайдених дверей вже проводилося кілька досліджень, проте поки що відповідей на запитання про їхнє призначення та про те, що за ними ховається, не знайдено.

Відчинивши всі двері 5 грудня, вчені сподіваються розгадати таємниці піраміди Хеопса.

Велика піраміда також відома як піраміда Хуфу і була побудована приблизно в 2570 до нашої ери як місце останнього упокою фараона Хуфу. Вона містить три камери, зокрема так звану камеру цариці.

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