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ЄгипетТуризм

У Єгипті планують запровадити туристичний збір за виїзд із країни

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Єгипті планують запровадити туристичний збір за виїзд із країни

Влада Єгипту розглядає можливість запровадження виїзного туристичного збору для всіх мандрівників, що залишають країну.

Планується, що розмір збору становитиме 100 єгипетських фунтів.

Однак для туристів, які прибувають до основних провінцій — Червоне море, Південний Синай, Луксор, Асуан та Мерса-Матрух, сума збору становитиме 50 фунтів.

Виїзний збір буде включений у вартість авіаквитка.

Крім того, можуть бути введені додаткові податки на покупки в магазинах Duty Free та товари, що імпортуються.

Якщо всі зміни буде затверджено законодавчо, вони набудуть чинності вже з 1 липня 2023 року.

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