Всі розділи
ГоловнаЄгипетУ Єгипті планують побудувати новий курорт розміром із Шарм-ель-Шейх
ЄгипетТуризм

У Єгипті планують побудувати новий курорт розміром із Шарм-ель-Шейх

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Єгипті планують побудувати новий курорт розміром із Шарм-ель-Шейх

Влада Єгипту хоче побудувати новий великий курорт на узбережжі Середземного моря.

Курорт Рас-ель-Хекма, який можна порівняти за рівнем інфраструктури з Шарм-ель-Шейхом, планується побудувати за допомогою інвестицій з ОАЕ у розмірі 22 млрд доларів.

На реалізацію проєкту приділяється п’ять років.

У Єгипті планують побудувати новий курорт розміром із Шарм-ель-Шейх

Місто Рас-ель-Хекма знаходиться в провінції Марса-Матрух, воно розташоване на Середземноморському узбережжі Єгипту, між Олександрією та Марса-Матрухом, за 87 км від міжнародного аеропорту. Тутешня берегова лінія славиться м’яким білим піском та зручним заходом у море.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsСШАУкраїнаЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму