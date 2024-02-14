У Єгипті планують побудувати новий курорт розміром із Шарм-ель-Шейх

Влада Єгипту хоче побудувати новий великий курорт на узбережжі Середземного моря.

Курорт Рас-ель-Хекма, який можна порівняти за рівнем інфраструктури з Шарм-ель-Шейхом, планується побудувати за допомогою інвестицій з ОАЕ у розмірі 22 млрд доларів.

На реалізацію проєкту приділяється п’ять років.

Місто Рас-ель-Хекма знаходиться в провінції Марса-Матрух, воно розташоване на Середземноморському узбережжі Єгипту, між Олександрією та Марса-Матрухом, за 87 км від міжнародного аеропорту. Тутешня берегова лінія славиться м’яким білим піском та зручним заходом у море.