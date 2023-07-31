Туристи в Єгипті тепер можуть офіційно скаржитися на місцевий сервіс

Єгипетська влада відповіла на «плач» відпочиваючих, неодноразово розчарованих місцевим сервісом, і зробила кроки для покращення ситуації. Тепер туристи на курортах Червоного моря отримали можливість висловити свої проблеми та пропозиції через спеціальний e-mail та гарячу лінію. Влада пообіцяла діяти «по гарячим слідами».

За даними порталу Egypt Independent, гаряча цілодобова лінія була запущена Єгипетською асоціацією турагентів (ETAA) спеціально для прийому скарг та зауважень. Міністерство туризму та старожитностей нарешті вирішило скористатися важливим інструментом для підвищення якості туризму у своїй країні — прислухатися до потреб відпочиваючих. За допомогою нововведення чиновники хочуть забезпечити найвищий рівень сервісу для гостей курортів, причому оперативно. Відкриття зворотного зв’язку — усного та письмового формату — допоможе оперативно реагувати на екстрені ситуації, що виникають, і вирішувати проблеми відразу ж після їх надходження, уточнила заступник міністра туризму і старожитностей Гада Шалабі.

Як виявилося, скаржитися можуть всі туристи — іноземні та самі єгиптяни — вислухають та прочитають повідомлення всіх. Отже, для туристів, які відвідують Єгипет та зіткнулися з проблемами чи недоліком якості сервісу, тепер є кілька місць, куди можна звернутись зі скаргами, не виходячи з готелю чи з пляжу:

Надіслати повідомлення на адресу електронної пошти tourism@mota.gov.eg – якщо не хочеться говорити. Зателефонувати за номером 19654 – якщо потрібно висловитися голосом.

У той же час готельєр зобов’язали розміщувати цю контактну інформацію безпосередньо біля стійки реєстрації так, щоб вона була видна туристам. Крім того, таблички з даними зворотного зв’язку будуть розміщені по всіх туристичних та археологічних об’єктах.