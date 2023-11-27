Туристам розповіли про головні хитрощі шахраїв у Єгипті

Єгипетські піраміди є мрією багатьох мандрівників. Однак для деяких поїздка до давньої пам’ятки супроводжується боротьбою з торговцями та шахраями, які готові залишити туристів без грошей. Щоб допомогти мандрівникам виявити справжніх продавців серед ошуканців, гід Сем Мейфер розповідає про чотири популярні хитрощі у своєму корисному відео на YouTube, передає DailyMail.

39-річний мешканець Суррея пояснює, що його поради насамперед призначені для тих, хто мандрує без гіда.

“Ви йдете не в тому напрямку”

Це один із поширених шахрайських прийомів, за словами Сема. Він розповідає, що якщо ви гуляєте навколо пірамід без гіда, люди будуть постійно підходити до вас, намагаючись заплутати вас, кажучи, що ви йдете в неправильному напрямку. Однак Сем радить просто відмовитися від допомоги і продовжувати йти, зазначаючи, що з комплексу пірамід лише два виходи.

Свисток

Інший класичний обман у пірамід, коли шахрай озброюється свистком, щоб заплутати туристів і водночас справити враження, що він представник влади. Сем розповідає, що люди зі свистками можуть підійти, показати напрям, і, здається, що вони представляють місцеву владу. Однак, як зазначає Сем, вони лише намагаються швидко щось показати і потім стягнути за це високу плату.

Прогулянка верблюдом

Сем радить туристам бути напоготові, коли до них підходять з верблюдами, оскільки це може бути пов’язане з обманом. Шахрай може приязно розпочати розмову, але його мета – змусити вас сісти на його верблюда. Експерт попереджає, що навіть якщо ви погодитеся зробити селфі з верблюдом, вам доведеться за це заплатити.

Безкоштовний подарунок

Можливо, найявніше із чотирьох шахрайств, які виділяє Сем. Він стверджує, що хитруни використовують “різні тактики”. У відео, яке демонструє обман, людина підходить до Сема, запитує, звідки він, і намагається вкласти в його руку “безкоштовний подарунок” на “удачу”.

“Навіть якщо вони кажуть вам, що це подарунок для успіху і так далі, це не безкоштовно. Вони можуть підійти до вас, покласти щось на ваше плече і піти. Просто поверніть їм одразу і йдіть”, – попереджає експерт.

Незважаючи на свій досвід із наполегливими шахраями в Єгипті, Сем розповів:

“Я настійно рекомендую відвідати піраміди і дослідити Єгипет. Це одне з небагатьох чудес стародавнього світу, що збереглися, і воістину чудовий зразок інженерного мистецтва і приклад людської наполегливості.

Пам’ятайте, що не всі є шахраями і не всі намагаються обдурити вас. Деякі люди просто намагаються заробити на життя”, – також наголошує у своєму відео Сем.