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Таємниці фараонів: унікальні скарби, знайдені у «Золотому місті»

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Таємниці фараонів: унікальні скарби, знайдені у «Золотому місті»

Єгипет, земля фараонів, продовжує дивувати світ своїми археологічними скарбами. Нещодавно дослідники зіткнулися зі знахідкою, що приголомшує своєю значимістю та величчю. У глибинах піщаних дюн було виявлено «Золоте місто» — місце, яке ховало секрети та скарби, рівні за значимістю гробниці Тутанхамона. Що саме вдалося виявити вченим, і чому це відкриття таке важливе для світу?

Місто під назвою Атон знайшли неподалік Луксора, передає ВВС News. Про відкриття повідомив відомий єгиптолог Захі Хавасс. За його словами, це найбільше стародавнє місто з усіх, що будь-коли були знайдені в Єгипті.

Атон був заснований фараоном Аменхотепом III, який правив країною з 1391 по 1353 до нашої ери. Фараони Ейє та Тутанхамон також використовували його. Через три тисячі років місто збереглося з майже неушкодженими стінами та кімнатами, наповненими предметами повсякденного життя єгиптян.

“Це відкриття дасть нам рідкісну можливість зазирнути в життя стародавніх єгиптян у часи, коли імперія була багатшою”, – говорить професор єгиптології Університету Джонса Хопкінса Бетсі Браян.

Розкопки розпочалися у вересні 2020 року. Тоді вчені виявили безліч цінних знахідок, таких як ювелірні прикраси, кольорова кераміка, амулети у вигляді жуків-скарабеїв та цеглини з печаткою Аменхотепа III.

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