На популярну у туристів визначна пам’ятка в Єгипті обрушилася хвиля холоду: температура вперше впала до -10°C

Про «дуже холодну погоду» попередили в Метеобюро Єгипту туристів, які вирушають на екскурсії з Шарм-ель-Шейха. А як заявив місцевим ЗМІ генерал-майор Халед Фуда, губернатор Південного Синаю, температура у всіх містах провінції значно впала, але найсерйозніша ситуація у монастиря Святої Катерини та містечка поруч — там зафіксували «дуже холодну погоду». При цьому це місце дуже популярне у туристів.

Генерал-майор Талаат аль-Анані, голова міста Святої Катерини, повідомив, що з початку січня у місті фіксуються негативні температури, і це триватиме щонайменше до лютого. Так як місто знаходиться на висоті близько 1600 метрів над рівнем моря, погода тут відповідна. Рекорд був поставлений на світанку у вівторок – температура там впала до 10 градусів нижче за нуль – такою вона була на горі Святої Катерини, і на горі Мойсея (горі Синаю, що за 4 км від гори Св. Катерини). У монастирі та в самому містечку температура трималася близько мінус 2, у навколишніх горах — від мінус 3 до мінус 7. Туристам, які бажають поїхати на екскурсію до монастиря, а тим більше на гору Сінай, експерти рекомендують дістати з валіз зимовий одяг, у тому числі верхній.

А ось на самих червономорських курортах Єгипту температури відносно непогані, хоч і негарячі. У Шарм-ель-Шейху цього тижня температура тримається від +22 до +26 вдень та +14-15 вночі. Дні сонячні, сильний вітер немає. У Хургаді +22-23, також безхмарно, причому УФ-індекс середній. Температура моря в Шармі +24 ° C, а в Хургаді +23 ° C – цілком можна викупатися.