Куди поїхати на “все включено”, крім Туреччини: 3 напрямки

Раніше стало відомо, що в Туреччині набирає обертів рух за відміну системи all inclusive (“все включено”) у місцевих готелях. На радість туристів, є й інші країни, де знайдуться гарні готелі, які пропонують багаторічний формат харчування.

ОАЕ

До теплого моря можна полетіти в Дубай чи Шарджу, Рас-ель-Хайму, Фуджейру. Дубай – красиве сучасне місто, оазис у пустелі, де є на що подивитися.

В ОАЕ, як і в Туреччині, достатньо 4-5 зіркових готелів на 1-й лінії з системою “все включено”, але варто визнати, що вони тут нижчі.

Плануючи відпустку в ОАЕ, майте на увазі, що влітку тут дуже жарко та душно. Тому розглядати цей напрямок як альтернативу поїздки до Туреччини краще навесні (ідеально злітати у квітні та травні) або восени.

Плюси відпочинку в ОАЕ:

якісний сервіс, комфортні умови навіть у готелі із трьома зірками;

чисті піщані пляжі, блакитне море, блакитний океан;

умови для відпочинку з дітьми: зоопарки, аквапарки, міні-басейни, безліч атракціонів, аніматори та безліч інших дитячих розваг;

рай для любителів шопінгу.

Єгипет

Багато готелів тут працюють за системою “все включено”. Це означає, що до вашої путівки включено триразове харчування за системою “шведський стіл” та необмежені алкогольні та безалкогольні напої протягом усього дня та денні снеки.

Однак варто відзначити, що по-справжньому гарний готель з якісним харчуванням вам зможе підібрати лише досвідчений менеджер, який бачив усі готелі Єгипту.

Плюси відпочинку в Єгипті:

цілорічний туристичний сезон;

величезний вибір готелів на будь-який гаманець;

недорогі тури;

Велика екскурсійна програма.

Мальдіви

Мальдіви асоціюються з краєм світу, куди можна втекти від турбот і поринути в насолоду природою та самотністю. Вражаюча чистота води, білі пляжі з шовковистим піском, різноманітний підводний світ та високий сервіс дозволяють відчути себе там максимально комфортно. На численних острівцях архіпелагу розкидані сотні готелів, що працюють за системою “все включено”: а як інакше, якщо на острові нічого немає, крім готелів.

All Inclusive по-мальдівськи – це триразове харчування, вино та коктейлі, а також екскурсії на вибір. На додаток іноді йдуть ресторани а-ля карток за окрему плату.

Плюси відпочинку на Мальдівах:

чудові пляжі з чистим білим піском та ідеальною водою;

дика природа;

розкішні готелі;

багато фруктів;

місцеві дуже доброзичливі, люблять туристів;

є розкішні місця для дайвінгу;

досить мало туристів навколо.