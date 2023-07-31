Всі розділи
ГоловнаЄгипетКуди поїхати на "все включено", крім Туреччини: 3 напрямки
ЄгипетМальдівиОАЕ

Куди поїхати на “все включено”, крім Туреччини: 3 напрямки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Куди поїхати на

Раніше стало відомо, що в Туреччині набирає обертів рух за відміну системи all inclusive (“все включено”) у місцевих готелях. На радість туристів, є й інші країни, де знайдуться гарні готелі, які пропонують багаторічний формат харчування.

ОАЕ

До теплого моря можна полетіти в Дубай чи Шарджу, Рас-ель-Хайму, Фуджейру. Дубай – красиве сучасне місто, оазис у пустелі, де є на що подивитися.

В ОАЕ, як і в Туреччині, достатньо 4-5 зіркових готелів на 1-й лінії з системою “все включено”, але варто визнати, що вони тут нижчі.

Плануючи відпустку в ОАЕ, майте на увазі, що влітку тут дуже жарко та душно. Тому розглядати цей напрямок як альтернативу поїздки до Туреччини краще навесні (ідеально злітати у квітні та травні) або восени.

Плюси відпочинку в ОАЕ:

  • якісний сервіс, комфортні умови навіть у готелі із трьома зірками;
  • чисті піщані пляжі, блакитне море, блакитний океан;
  • умови для відпочинку з дітьми: зоопарки, аквапарки, міні-басейни, безліч атракціонів, аніматори та безліч інших дитячих розваг;
  • рай для любителів шопінгу.

Єгипет

Багато готелів тут працюють за системою “все включено”. Це означає, що до вашої путівки включено триразове харчування за системою “шведський стіл” та необмежені алкогольні та безалкогольні напої протягом усього дня та денні снеки.

Однак варто відзначити, що по-справжньому гарний готель з якісним харчуванням вам зможе підібрати лише досвідчений менеджер, який бачив усі готелі Єгипту.

Плюси відпочинку в Єгипті:

  • цілорічний туристичний сезон;
  • величезний вибір готелів на будь-який гаманець;
  • недорогі тури;
  • Велика екскурсійна програма.

Мальдіви

Мальдіви асоціюються з краєм світу, куди можна втекти від турбот і поринути в насолоду природою та самотністю. Вражаюча чистота води, білі пляжі з шовковистим піском, різноманітний підводний світ та високий сервіс дозволяють відчути себе там максимально комфортно. На численних острівцях архіпелагу розкидані сотні готелів, що працюють за системою “все включено”: а як інакше, якщо на острові нічого немає, крім готелів.

All Inclusive по-мальдівськи – це триразове харчування, вино та коктейлі, а також екскурсії на вибір. На додаток іноді йдуть ресторани а-ля карток за окрему плату.

Плюси відпочинку на Мальдівах:

  • чудові пляжі з чистим білим піском та ідеальною водою;
  • дика природа;
  • розкішні готелі;
  • багато фруктів;
  • місцеві дуже доброзичливі, люблять туристів;
  • є розкішні місця для дайвінгу;
  • досить мало туристів навколо.
Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Хургада чи Шарм-ель-Шейх? Який курорт у Єгипті обрати для відпочинку

Готелі
Який курорт у Єгипті обрати: Хургаду чи Шарм-ель-Шейх? Експерти...

У Таїланді вигадали нову схему обману туристів у готелях

Готелі
Шахраї, які розробляють фейкові сайти готелів з метою залучити...

Поради туристам: 6 речей, які обов’язково потрібно взяти із собою у літню поїздку

LifeStyle
З приходом літа в розпалі і сезон літніх автомобільних...

Стало відомо, через який одяг жінок можуть довго перевіряти в аеропорту

LifeStyle
Бюстгальтер на кісточках може спричинити тривалу перевірку служби безпеки...

Розкритий хитрий спосіб, як перевозити в багажі рідину більше за належний об’єм

LifeStyle
Стюардеса Аріна Блум, яка два роки працює в авіації,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму