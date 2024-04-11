Греблі, що рятують мільйони життів: найбільші споруди світу

Людство створює греблі з різних причин: для запобігання потопам, повеням та зсувам, для генерації електрики або створення водопостачання.

Гребля Гувера, США

Гребля Гувера — це величезна бетонна арочно-гравітаційна гребля, яка була побудована під час Великої депресії з 1931 по 1936 рік. Споруда розташована на кордоні двох штатів – Аризони та Невади. У джерелах вказується, що її будівництво коштувало 45 мільйонів доларів, а зараз, з урахуванням інфляції, її вартість оцінюється в 750 мільйонів доларів.

Будівля греблі повністю усунула небезпеку повеней, які були нерідкими в нижній течії річки Колорадо. Так як дамба допомагає згладити коливання рівня річки.

Гребля “Ітайпу”, Південна Америка

Ще одна велика гребля гідроелектростанції розташована у Південній Америці на річці Парана. Дана дамба знаходиться на кордоні Бразилії та Парагваю. Будівництво греблі велося 13 років, а зараз вона є другою у світі греблею за продуктивністю. Ця гребля вирішує проблеми посухи і водночас знижує ризик повеней.

Гребля “Три ущелини”, Китай

Гребля розташована на річці Янцзи у провінції Хубей. У джерелах зазначається, що в 2020 році “Три ущелини” побила річний рекорд греблі “Ітайпу” з вироблення електрики, досягнувши позначки 112 мільярдів кіловатів на годину. Крім виробництва електроенергії, гребля дозволяє збільшити пропускну спроможність річки Янцзи. Тим самим споруда захищає мільйони людей, які мешкають у нижніх районах провінції, від повені.

Гребля “Глен-Каньйон”, США

Гребля “Глен-Каньйон” – бетонна гравітаційна гребля, розташована в штаті Аризона. Цю дамбу спорудили для створення запасів води у верхній течії річки Колорадо, а також для того, щоб контролювати рівень річки. Внаслідок цього утворилося озеро Пауелл, яке стало другим за величиною водосховищем у США.

Гребля “Деніел-Джонсон”, Канада

Гребля знаходиться на річці Манікуаган у Квебеку. Величезну споруду було збудовано, щоб стримувати водосховище Манікуаган, яке утворилося на місці падіння гігантського метеорита понад 214 мільйонів років тому.

Асуанська гребля, Єгипет

Висока Асуанська гребля є найбільшою у світі насипною греблею і розташовується на річці Ніл, недалеко від міста Асуан. Гребля виконує дві ролі: з одного боку, вона виробляє електроенергію, а з іншого – дозволяє місцевій владі контролювати зрошення з Нілу для підтримки сільського господарства у регіоні, а також оберігає від повеней сусідні населені пункти.

Гребля “Катсе”, Лесото

Гребля Катсе — це бетонна аркова гребля на річці Малібамат’со, яка була побудована в період з 1991 по 1998 рік. Головною метою будівництва греблі Катсе було створення системи для виробництва електроенергії та захисту країни від повеней. Вона дозволяє регулювати витрати води річкою Катса.

Гребля “Деринер”, Туреччина

Гребля “Деринер” вважається однією з найбільших гребель світу, а знаходиться вона в провінції Артвін. Її висота складає 249 метрів. Основне призначення греблі – вироблення електроенергії на гідроелектростанції, а додаткове – боротьба з повенями.